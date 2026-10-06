FIRENZE – Si semplificano le procedure per il rinnovo del contrassegno disabili da apporre sull’auto della persona con disabilità o di chi la accompagna alla guida. Il tagliando, necessario per accedere alle aree a traffico limitato e per parcheggiare negli spazi riservati, potrà essere rinnovato in alcuni casi senza una nuova visita medico-legale, come chiarito dalla Regione Toscana.

«Sono arrivate molte segnalazioni in questo periodo – spiega l’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni –. Ci sono nuove procedure ed era opportuno fare chiarezza».

Nel dettaglio, quando in sede di visita medico-legale presso la Asl è stata attestata l’incapacità permanente a deambulare, alla scadenza dei cinque anni del contrassegno non sarà necessario sottoporsi a una nuova visita. In questo caso, il verbale di invalidità già in possesso dell’interessato potrà essere presentato direttamente al Comune per ottenere il rinnovo del permesso.

Analoga semplificazione vale quando il verbale redatto in sede di accertamento dell’invalidità civile o della disabilità attesti già i requisiti necessari per il rilascio del contrassegno. In questa situazione non è richiesto alcun passaggio ulteriore presso la commissione medico-legale della Asl, perché la documentazione è considerata sufficiente ai fini dell’istruttoria comunale.

Resta invece necessario un nuovo accertamento medico esclusivamente nei casi in cui il contrassegno sia stato inizialmente rilasciato per una condizione temporanea. Alla scadenza del tagliando, le persone interessate dovranno quindi sottoporsi a una nuova valutazione per verificare se permangono i requisiti sanitari per il rinnovo.