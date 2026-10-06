SORANO – Il Comune di Sorano interviene sui prolungati disservizi alle telecomunicazioni che stanno interessando diverse zone del territorio comunale. Il sindaco Barbara Belcari ha inviato una lettera a Tim, trasmessa per conoscenza anche al prefetto di Grosseto, per chiedere un intervento urgente e risposte sulle cause dei problemi e sui tempi necessari alla loro risoluzione.

Particolarmente critica è la situazione di Sovana, dove da circa quindici giorni le difficoltà di connessione si sono ulteriormente aggravate. Problemi vengono segnalati anche in altre zone del Comune, inserendosi in un quadro di criticità che si protrae da tempo.

I disservizi hanno conseguenze concrete per cittadini, attività e servizi: dalla possibilità di lavorare e utilizzare i servizi online alle prenotazioni e alle normali comunicazioni. A Sovana desta particolare preoccupazione anche la situazione dell’ufficio postale e del Palazzo Pretorio, strutture per le quali è indispensabile poter disporre di una connessione internet adeguata e pienamente funzionante.

«Non è accettabile che cittadini, attività e servizi debbano convivere per periodi così prolungati con problemi di connessione che incidono sulla vita quotidiana e sulla possibilità di lavorare – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. Parliamo di servizi ormai indispensabili, ancora di più in un territorio come il nostro, caratterizzato da numerose frazioni e centri abitati. Abbiamo quindi chiesto a Tim un intervento urgente e un quadro chiaro delle cause dei disservizi, degli interventi necessari e soprattutto dei tempi previsti per il loro superamento».

Con la lettera l’amministrazione comunale chiede dunque a Tim di verificare e risolvere le criticità presenti sul territorio, con particolare attenzione alla situazione di Sovana. «I cittadini hanno diritto ad avere risposte – conclude il sindaco – e il Comune continuerà a sollecitare una soluzione perché una situazione di questo tipo non può protrarsi ulteriormente».