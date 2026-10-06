GROSSETO. La Giunta comunale di Grosseto, preso atto del mancato rispetto degli accordi raggiunti, a fronte dell’assenza di presentazione di una idonea garanzia fideiussoria da parte della società, ha deliberato l’esito negativo della procedura di mediazione promossa da U.S. Grosseto 1912.
L’Amministrazione comunale ha incaricato gli uffici di procedere con le attività finalizzate al rilascio dell’impianto sportivo di Roselle, via dei Laghi. Con la conclusione della procedura di mediazione, viene dunque definito il percorso amministrativo individuato dall’Ente, senza prevedere ulteriori differimenti.
Restano impregiudicate tutte le iniziative amministrative e giudiziarie a tutela del Comune.