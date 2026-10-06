GROSSETO – “Gio ti aspettiamo in campo”: questo recita il cartellone che le ragazze del Cali Roma hanno voluto esporre in occasione della partita con le under 19 del Big Mat Bsc Grosseto. Un messaggio di solidarietà che va ben oltre un diamante di gioco, tanto da arrivare fino negli Stati Uniti, dove attualmente si trova Giorgia Franceschelli, la biancorossa rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. “Ringraziamo sentitamente il Cali Roma – commenta il manager Paolo Verrecchia che, in via eccezionale, ha sostituito Enrico Franceschelli che attualmente si trova negli States per assistere la figlia – per la grande vicinanza alla nostra Giorgia, alla sua famiglia e a tutto il mondo del Bsc Grosseto. Messaggi di questo genere valgono più di mille vittorie”.

Sul diamante della Valmarecchia le under 19 del Big Mat Bsc Grosseto hanno ceduto il passo per 11-0 con il Forlì e per 13-7 con il Cali Roma, non riuscendo dunque ad accedere alle Final four.

Termina anche la stagione delle under 16 di Fiorenzo Cappuccio. Le mini-biancorosse non sono riuscite a imporsi nelle fasi finali della stagione, perdendo per 10-1 con la Fortitudo Blue Girls di Bologna e per 5-4 con la Castiglionese. “Nel secondo match – dichiara Cappuccio – la squadra ha giocato una buona gara, provando fino all’ultimo a ottenere la vittoria. Segnalo le ottime prestazioni di Ginesi e Di Gennaro in pedana, di Monaci in difesa e di Bonanni in attacco (autrice anche di un fuoricampo interno)”.

A fine settembre, inoltre, era terminata anche la stagione per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze di Paolo Verrecchia, nonostante la sconfitta con la Fortitudo Blue Girls, hanno avuto il merito di classificarsi per il secondo anno consecutivo alla finale per la promozione in A2.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.