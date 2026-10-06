FOLLONICA – «Il 30 giugno si è concluso il contratto della portavoce del sindaco e per tutta l’estate, proprio nel periodo in cui un’Amministrazione ha forse più bisogno di comunicare con cittadini e visitatori, quella figura non c’è stata. Eppure il Comune ha continuato a comunicare, ha gestito gli eventi, ha raccontato le attività dell’Amministrazione e, nel frattempo, ha anche affidato a una figura specifica la gestione dei social. Per questo avevamo pensato che la conclusione del contratto potesse rappresentare un’occasione per ripensare lo staff del sindaco, anche alla luce delle tante critiche che avevamo sollevato sui costi. Invece in questi giorni l’Amministrazione ha pubblicato un nuovo bando per la portavoce». A parlare i consiglieri di minoranza del Comune di Follonica Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

«Una scelta che ci sembra innanzitutto un’occasione persa, perché se per tutta l’estate si è potuto fare a meno di questa figura, è legittimo chiedersi quanto sia realmente indispensabile. Ma c’è una seconda domanda, forse ancora più evidente: se la portavoce è così necessaria, perché non confermare la professionista che aveva già ricoperto quell’incarico? Parliamo di una persona che conosceva già il funzionamento dell’Amministrazione, il sindaco, la struttura comunale e il territorio e il cui lavoro, per quanto ci è dato sapere, era stato valutato positivamente».

«Dunque: il ruolo è necessario oppure no? E se è necessario, perché non è stata confermata chi lo svolgeva già. L’Amministrazione non può pensare di utilizzare i soldi dei cittadini di Follonica senza dare risposte su questo tema e dovrebbe spiegare perché, proprio adesso, dopo mesi senza portavoce, si sia deciso di riaprire la procedura. Ci viene da chiederci se dietro questa scelta ci sia davvero un’esigenza legata alla comunicazione oppure se, più prosaicamente, ci sia la necessità di risolvere qualche problema politico interno alla maggioranza dando un ruolo a qualcuno. È una domanda. Ma è una domanda che, alla luce di quello che sta accadendo nella maggioranza, crediamo sia legittimo porre, auspicando una risposta chiara».

«C’è poi la questione dei costi. Avevamo contestato duramente la scelta dell’Amministrazione di aumentare in maniera significativa le risorse destinate allo staff del sindaco: una spesa che era passata dai 37.500 euro previsti inizialmente a 93.000 euro annui. Oggi, invece di cogliere l’occasione per ridurre quella spesa, l’Amministrazione decide di ripristinare la figura della portavoce. Dopo un’estate in cui abbiamo scoperto che il Comune può funzionare anche senza, si torna quindi a spendere soldi pubblici per ricoprire nuovamente quell’incarico».

«E c’è un ultimo elemento che non possiamo ignorare. Siamo al terzo bando per lo staff del sindaco e, questa volta, i requisiti relativi al titolo di studio risultano ulteriormente ampliati: viene ammessa qualunque laurea. Anche qui una domanda è inevitabile: perché? Se si cerca una professionalità specifica per un incarico di comunicazione istituzionale, perché allargare così tanto il requisito del titolo di studio? È una scelta finalizzata a rendere il bando più inclusivo e aperto oppure a fare in modo che possa accedervi qualcuno in particolare? Noi non abbiamo elementi per dirlo. E proprio per questo chiediamo che la procedura sia trasparente e pubblicamente condivisa con i cittadini».

«Ci auguriamo soltanto che, alla fine, non ci si trovi davanti all’ennesimo contentino politico, magari destinato ad amici o parenti di qualcuno, perché gli incarichi pubblici non possono essere utilizzati per risolvere le crisi interne della maggioranza. Sono incarichi pagati con i soldi dei cittadini e devono essere assegnati nell’interesse del Comune, sulla base delle competenze e delle reali necessità dell’Amministrazione».

«Noi, naturalmente, valuteremo con attenzione come si svolgerà la selezione e questa volta, più che mai, sarà interessante capire chi vincerà il bando, quali saranno i criteri utilizzati e soprattutto perché, dopo un’estate trascorsa senza portavoce, oggi quella figura sia diventata nuovamente così indispensabile», concludono i consiglieri Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella.