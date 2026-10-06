SCANSANO – Il Comune cerca due volontari da impiegare nel progetto di servizio civile regionale “Tutela, valorizzazione e sostenibilità ambientale del territorio comunale”.

Sono 2.396 i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno prendere parte, in tutta la Toscana, al servizio civile regionale che ha una durata di dodici mesi e che prevede, per i giovani avviati al servizio civile, un assegno mensile pari a 507,30 euro, come contributo per lo svolgimento del servizio, di natura non retributiva e non soggetto a trattenute.

Il bando è finanziato dal Programma regionale del Fondo sociale europeo plus (Fse+) 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

«La nostra amministrazione è ben lieta di poter accogliere due giovani volontari in servizio civile – commenta la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – perché crediamo nel valore di questi percorsi che non solo sono utili ai ragazzi per mettersi alla prova e acquisire nuove competenze, ma permettono loro anche di avvicinarsi all’attività delle pubbliche amministrazioni, apprendendo da vicino come si amministra un territorio e quali sono gli strumenti a disposizione della Pa.

Siamo certi, dunque, che i volontari che presteranno 12 mesi di servizio civile potranno arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e, perché no, individuare anche possibili sbocchi lavorativi futuri».

I due volontari selezionati saranno impiegati nell’area Edilizia privata e urbanistica.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online sul sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ dalle ore 8 di giovedì 8 ottobre fino alle ore 12 di lunedì 9 novembre.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Toscana a questo indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-bando-per-la-selezione-di-2.396-giovani.