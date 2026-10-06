GROSSETO – «L’avvio dei lavori al foyer dell’ex cinema Marraccini è una buona notizia ma quel recupero, solo, è ben lontano dall’annunciata riqualificazione del Marraccini. Infatti, quello che parte oggi è un intervento limitato, destinato a ospitare gli uffici comunali del Turismo, mentre la rinascita dell’ex cinema è ancora tutta da costruire», afferma Ginevra Detti, del coordinamento dell’associazione Grosseto città aperta dopo l’annuncio del Comune di Grosseto sull’apertura del cantiere all’ex cinema di via Mazzini.

«Vale la pena allora cogliere l’occasione per ricordare come è nato il percorso di cui oggi si vede un primo risultato – prosegue Detti -: è chiesto, coltivato e ottenuto dall’opposizione consiliare, in particolare dall’odierno capogruppo di Grosseto città aperta, Carlo De Martis. Già nel marzo 2020 De Martis aveva proposto che il Comune acquisisse il Marraccini e che alla sua rigenerazione fosse affiancato un vero processo partecipativo. Quell’ impostazione è stata riproposta quando il Comune ha acquistato l’edificio ed è stata tradotta in un ordine del giorno che ottenne il voto favorevole del Consiglio».

«Quella pressione politica ha ottenuto che il Comune attivasse un processo in cui i cittadini hanno avuto un ruolo fondamentale, con una partecipazione inaspettata: 87 candidature di persone e soggetti del territorio. Cinquanta parteciparono ai laboratori, trenta proseguirono nella coprogettazione. Per quattro mesi si lavorò sui bisogni della città, sulla sostenibilità delle idee e sulle funzioni che avrebbero potuto dare una nuova identità al Marraccini. Il risultato non fu un generico elenco di desideri ma sei vere proposte progettuali. E basta raccontarne il contenuto per capire quale occasione ci sia ancora dentro quell’edificio: spazi di aggregazione e laboratori per bambini, ragazzi e adulti, per la produzione culturale e residenze artistiche, spettacolo, coworking, aule tecnologiche, perfino un planetario. È il Marraccini che la città era stata chiamata a immaginare, che prometteva di essere molto di più di un semplice contenitore di ufficio: un luogo vivo nel centro storico, capace di mettere insieme cultura, socialità, innovazione e nuove generazioni».

«A distanza di tre anni dal percorso partecipativo, e di ben sei anni dalle proposte consiliari dell’opposizione, la distanza tra annunci e realtà però è evidente. Per le risorse necessarie al recupero complessivo il Comune aveva puntato sul bando nazionale per i “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”, ma Grosseto non compare tra i progetti finanziati. E l’intervento, già spostato al 2027, oggi risulta rinviato al 2028. Grosseto città aperta presenterà un accesso agli atti e un’interrogazione per capire quali siano i tempi effettivi per la riqualificazione, sempre che l’amministrazione ne abbia realmente idea».

«Serve sottolineare che la questione va oltre il Marraccini. Quando la politica chiede ai cittadini di partecipare con tempo e competenze, chiede loro di fidarsi che quelle energie non saranno consumate e poi lasciate in sospeso per anni. Ancora una volta il Comune non è stato all’altezza di quella fiducia, come era già successo con “Grosseto Partecipa”, promosso nell’ultima Amministrazione Bonifazi dall’allora assessore Paolo Borghi: oltre mille cittadini furono coinvolti nella scelta di progetti da finanziare ma con l’arrivo dell’Amministrazione Vivarelli Colonna quei progetti furono abbandonati».

«Nel 2017, dopo mesi di attesa, l’allora vicesindaco Luca Agresti, oggi possibile candidato sindaco per il centrodestra, liquidò la questione in Commissione con una frase rimasta emblematica: “La vicenda è chiusa qui“. L’esperienza della giunta Vivarelli Colonna iniziò così, bruciando uno dei primi grandi esperimenti di partecipazione realizzati a Grosseto. A dieci anni di distanza rischia di chiudersi nello stesso modo: con un altro percorso partecipativo, quello del Marraccini, lasciato senza una vera restituzione ai cittadini. Si recuperi pure il foyer e il Marraccini per intero. Ma soprattutto si recuperi il rispetto per la parola data ai cittadini e per la loro partecipazione alla vita della città», conclude Ginevra Detti.