GROSSETO – Sono trascorsi 25 anni dalla tragedia di Pegaso, l’elisoccorso coinvolto in un incidente aereo nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2001, in cui persero la vita i membri dell’equipaggio: l’infermiera Gemma Castorina, il medico Niccolò Campo, il pilota Giovanni Minetti, il copilota Paolo Brancelon e il paziente Paolo Massellucci.

“Una ricorrenza che, ogni anno, ci teniamo a ricordare – dichiara Luca Grechi, presidente di Opi Grosseto – non solo come doverosa memoria delle vittime, ma anche per sottolineare che chi svolge professioni sanitarie mette spesso a rischio la propria incolumità per garantire un adeguato soccorso a chi ha bisogno di aiuto e cure”.

L’anniversario di quest’anno assume anche una valenza diversa perché il 9 ottobre, alle 10, a Tirli, in località Poggio Ballone, sarà posta una nuova stele commemorativa, grazie all’impegno del Lions Club di Castiglione della Pescaia Salebrum e dell’amministrazione comunale.

“Ringraziamo il Lions Club per l’impegno che si è assunto nel realizzare una stele che possa ricordare le cinque vittime nel luogo dell’incidente”, commenta il vicepresidente di Opi Grosseto Nicola Draoli. “Il cippo commemorativo che era già presente in loco – ricorda – aveva bisogno di manutenzione e qualche tempo fa, come Opi Grosseto, prendemmo a cuore anche noi il percorso per dare nuova dignità a quel luogo, che diventa un simbolo di memoria: la memoria fa parte del nostro presente e orienta il futuro. Il ricordo va tenuto vivo anche per rammentare ciò che gli operatori sanitari e le altre figure professionali coinvolte nei percorsi di cura fanno ogni giorno”.

La nuova stele, ispirata alla costellazione di Pegaso, quindi, affiderà simbolicamente a cinque stelle i nomi e la memoria di coloro che persero la vita. “Per questi motivi – conclude Grechi – Opi Grosseto sarà presente all’evento, con Francesco Castorina, componente della nostra Commissione d’Albo e nipote della compianta Gemma”.