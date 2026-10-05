GROSSETO – Proteggere la vista grazie ad una adeguata prevenzione. È l’obiettivo della Giornata mondiale della vista che quest’anno si celebra giovedì 8 ottobre. Promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Fondazione agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Iapb ItaliaETS, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità. In occasione dell’evento, come ogni anno, la Asl Toscana sud est mette a disposizione della cittadinanza delle slot di visite gratuite nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

“Molte malattie dell’occhio, nelle fasi iniziali, non danno alcun sintomo – sottolinea Angelo Balestrazzi, direttore Uoc Oculistica dell’ospedale di Misericordia di Grosseto –. Il glaucoma, per esempio, può danneggiare il nervo ottico per anni senza che la persona se ne accorga, e lo stesso vale per alcune forme di maculopatia e per la retinopatia diabetica. Dopo i 40 anni il rischio cresce: per questo un controllo periodico, anche quando si vede bene, è lo strumento più efficace che abbiamo per intercettare queste patologie in tempo e proteggere la vista. Le visite gratuite di questi giorni sono pensate proprio per chi non fa un controllo da tempo: invito chi ha i requisiti a prenotare, una diagnosi precoce può fare davvero la differenza”.

Le visite gratuite, programmate per il 7, 8 e 9 ottobre sul territorio di Arezzo, su quello di Grosseto e su quello di Siena (in quest’ultimo solo nelle giornate di mercoledì e giovedì) sono destinate a persone di età superiore ai 40 anni, che non siano già in terapia per patologie oculari e non abbiano eseguito visite oculistiche negli ultimi 2 anni. È necessaria la prenotazione contattando il Call Center della Asl Tse al numero unico 0577 767676 (sia da fisso che da cellulare) da martedì 6 ottobre dalle 8 alle 18.