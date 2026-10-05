GROSSETO – Il centro storico di Grosseto si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto con “GR Sports it’s in the game”, l’iniziativa promossa dal Ccn CentriAMO Grosseto, presieduto da Alberto Macchi, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e la partecipazione delle associazioni sportive e delle attività commerciali del centro.

L’evento porterà lo sport direttamente nelle piazze e nelle strade del cuore cittadino. Piazza Dante, piazza Mensini, piazza della Palma, corso Carducci, piazza San Michele e piazza San Francesco ospiteranno attività e iniziative a tema, con dimostrazioni e prove gratuite di diverse discipline, dal tennis al basket, dalla pallavolo al calcio, dalle arti marziali alla ginnastica e molto altro.

Una giornata pensata soprattutto per bambini, ragazzi e famiglie, che potranno conoscere le realtà sportive del territorio e cimentarsi in discipline diverse. Sarà inoltre possibile personalizzare e stampare gratuitamente le proprie magliette grazie alla presenza di un’associazione dedicata, anche per chi arriverà senza una maglia da indossare durante l’evento.

Spazio anche alla solidarietà: la Misericordia sarà presente con una raccolta fondi a favore di Giorgia Franceschelli, la giovane atleta grossetana rimasta gravemente ferita in un incidente stradale negli Stati Uniti. Un’occasione per unire sport e partecipazione a un importante gesto di vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia.

“GR Sports mette insieme sport, centro storico, attività commerciali e comunità – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Portare le discipline sportive nelle piazze significa creare occasioni di incontro e partecipazione, soprattutto per i più giovani, ma anche contribuire a rendere il centro ancora più vivo e frequentato. Sono particolarmente importanti anche la raccolta fondi per Giorgia e la partecipazione delle tante realtà del territorio. Ringrazio il presidente di CentriAMO Grosseto Alberto Macchi, l’assessore Rossi, la Misericordia, le associazioni sportive e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.

“Lo sport deve essere accessibile e vicino alle persone – sottolinea l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Con GR Sports portiamo tante discipline direttamente nel cuore della città, dando ai ragazzi la possibilità di conoscerle e provarle. L’idea di distribuire le attività nelle diverse piazze permetterà di creare una vera festa dello sport diffusa, coinvolgendo persone di tutte le età. Ringrazio tutte le società e associazioni che hanno aderito e CentriAMO Grosseto per il lavoro svolto”.

“Abbiamo voluto creare una giornata capace di coinvolgere tutto il centro storico e mettere insieme sport, cittadini, famiglie e attività commerciali – conclude il presidente di CentriAMO Grosseto Alberto Macchi –. La presenza di tante associazioni e la raccolta fondi per Giorgia rendono questa giornata ancora più significativa. L’obiettivo è far crescere GR Sports e trasformarlo in un appuntamento annuale per la città”.