TALAMONE – Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso delle Giuncaie, controfossa destra del torrente Osa, in località Talamone, nel comune di Orbetello.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, mostrandolo anche con un chiaro esempio fotografico del luogo prima e dopo l’intervento, ha eseguito lo sfalcio della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, per garantire il regolare deflusso e migliorare l’efficienza del sistema (unità idrografica Albegna).

L’intervento è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato svolto nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.