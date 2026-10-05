SCARLINO – Un gruppo di lettura aperto a tutti per riscoprire Carlo Fruttero nell’anno del centenario della sua nascita. La Biblioteca comunale di Scarlino partecipa infatti a “Trame in Rete. Le biblioteche leggono Fruttero”, il progetto promosso dalle biblioteche della Rete Grobac insieme al Club Fruttero della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e alle figlie dello scrittore, Carlotta e Federica.

Un progetto che unisce le biblioteche del territorio

Il progetto coinvolge le biblioteche della provincia con gruppi di lettura dedicati alle opere dello scrittore torinese, legato alla Maremma, dove ha trascorso a lungo i suoi giorni. A Scarlino, quindi, nasce un nuovo gruppo aperto a chiunque abbia voglia di leggere, incontrarsi e condividere idee, emozioni e punti di vista.

“Enigma in un luogo di mare”, il libro scelto

Per il gruppo di Scarlino la scelta è caduta su “Enigma in un luogo di mare”, il romanzo firmato con Franco Lucentini, che leggeranno anche i gruppi di Roccastrada e Castell’Azzara. Il percorso prevede due fasi: prima la lettura e il confronto all’interno delle singole biblioteche; poi, i partecipanti che hanno letto lo stesso titolo potranno incontrarsi e mettere in comune la propria esperienza di lettura.

Il vicesindaco: «Non serve essere lettori esperti»

«Abbiamo aderito con piacere a questo progetto perché crediamo molto nella capacità della biblioteca di essere non soltanto un luogo dove trovare e prendere in prestito libri, ma anche uno spazio nel quale incontrarsi e condividere esperienze – dichiara Michele Bianchi, vicesindaco e assessore alla cultura -. Il gruppo di lettura è un modo semplice e coinvolgente per avvicinarsi a un autore, confrontarsi con gli altri e magari scoprire nuovi punti di vista. Invitiamo quindi tutti gli interessati a partecipare: non è necessario essere lettori esperti, basta avere curiosità e voglia di condividere questa esperienza».

Come partecipare

Per partecipare al gruppo di lettura è possibile contattare la Biblioteca comunale di Scarlino scrivendo a [email protected] oppure chiamando lo 0566 38555. La Biblioteca è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12; inoltre, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

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