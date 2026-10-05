FOLLONICA – Cittadini al centro del dibattito sulla sanità territoriale nel convegno sulla Casa della Comunità organizzato da Cittadinanzattiva di Follonica, svoltosi il 2 ottobre presso l’ex Casello Idraulico.

L’incontro, che ha concluso una due giorni dedicata al coinvolgimento della popolazione iniziata con la distribuzione dei questionari informativi (raccolti nel numero di 150), ha permesso un confronto diretto tra i residenti, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, Tania Barbi, direttrice del Coeso, Maria Giovanna D’Amato, la direttrice strutture complessa e referente aziendale Asl Tse, e la dottoressa Cinzia Garofalo, direttrice dell’Area dipartimentale direzione infermieristica, direttrice del Dipartimento infermieristico.

Al fine di garantire una corretta e trasparente informazione, è stata diffusa la mappatura completa dei servizi attualmente attivi e lo stato delle prossime implementazioni nella struttura. Per l’area sanitaria e d’urgenza è stato illustrato come siano pienamente operativi il Primo soccorso per la gestione delle basse intensità, la Continuità assistenziale (ex guardia medica), la Pediatria, il Centro prelievi, la Radiologia per gli screening e tutte le branche della Specialistica ambulatoriale.

«Sul fronte dell’assistenza territoriale, i cittadini possono contare sull’Assistenza infermieristica, l’Assistenza domiciliare e la Cot (Centrale operativa territoriale), che coordina i percorsi di cura – ricordano da Cittadinanzattiva – Sono inoltre attivi i servizi amministrativi e socio-sanitari d’integrazione, tra cui il Pua (Punto unico di accesso), il Cup, l’Anagrafe Sanitaria, lo sportello degli Assistenti sociali, il servizio Protesica, il Consultorio e le Unità funzionali Ufma e Ufsmia per la salute mentale di adulti, infanzia e adolescenza».

«Si precisa, per opportuna chiarezza informativa – specificano da Cittadinanzattiva – che al momento nella struttura mancano i Medici di Medicina Generale. Di conseguenza, sebbene l’infrastruttura tecnologica per la Telemedicina sia già totalmente presente e pronta all’uso, l’attivazione effettiva del servizio resta temporaneamente sospesa in attesa dell’ingresso dei medici di famiglia».

«Esprimo grande soddisfazione per il forte interesse dimostrato dalla cittadinanza e per la qualità delle risposte ottenute durante questo percorso partecipativo – dichiara Eleonora Di Buduo, referente di Cittadinanzattiva Follonica – La salute pubblica è un bene comune che si costruisce giorno dopo giorno attraverso il dialogo e il monitoraggio civico; per questo motivo, l’appuntamento con la comunità è ufficialmente fissato per la prossima primavera, quando ci ritroveremo per la presentazione del secondo report civico».