GROSSETO – Allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sulla costa maremmana e sulle isole dell’Arcipelago toscano. Il codice giallo scatterà alle 16 di oggi, lunedì 5 ottobre, e resterà in vigore fino alle 9 di domani, martedì 6 ottobre.

A emettere l’allerta è stata la Sala operativa della Protezione civile regionale a causa dell’aumento dell’instabilità legato all’avvicinamento di un’area depressionaria in quota. Le previsioni presentano un elevato grado di incertezza, ma non si escludono fenomeni localmente intensi sulle zone occidentali costiere e sulle isole.

Per il territorio comunale di Grosseto, la Protezione civile comunale segnala la possibilità di piogge e temporali già nel pomeriggio e soprattutto in serata. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi e di difficile localizzazione, con cumulati fino a 50 millimetri e, occasionalmente, anche superiori.

Durante la notte saranno ancora possibili rovesci residui sul Grossetano, prima di un successivo miglioramento. Per martedì è previsto inoltre un rinforzo dei venti da est e sud-est sul basso Grossetano, con raffiche che potranno raggiungere i 50-60 chilometri orari.

Tra le possibili conseguenze indicate dalla Protezione civile figurano allagamenti localizzati e improvvisi, innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori e disagi alla viabilità.

Particolare attenzione, nell’area urbana di Grosseto, viene raccomandata nei sottopassi di viale Sonnino e Barbanella, in via Monterosa all’altezza della filiale Monte dei Paschi e in via Emilia.

Il Comune invita la cittadinanza alla prudenza durante gli spostamenti, evitando zone depresse, sottopassi e aree soggette ad allagamento. In presenza di strade già interessate dall’acqua, la raccomandazione è di non attraversarle né con i veicoli né a piedi.

Gli aggiornamenti sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche e sulle norme di comportamento sono disponibili attraverso i canali della Protezione civile e sul sito della Regione Toscana.