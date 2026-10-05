GROSSETO – Pubblicato un nuovo avviso pubblico 01/2026 per la concessione di contributi per l’anno 2026 a favore degli Enti del Terzo Settore operanti nel settore sociale e socio-assistenziale con sede legale o operativa nel Comune di Grosseto.

«Il Terzo settore rappresenta una componente fondamentale della nostra comunità, grazie alla presenza quotidiana di associazioni ed enti che operano al fianco delle persone e delle famiglie – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Carla Minacci – Con questo avviso il Comune rinnova il proprio sostegno a realtà che svolgono un ruolo prezioso nel promuovere inclusione, solidarietà e servizi sul territorio».

Chi e come si può fare domanda dei contributi

Possono richiedere i contributi gli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, iscritti da almeno 6 mesi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con sede legale o operativa nel Comune di Grosseto; che svolgano le attività progettuali nel Comune di Grosseto; il cui statuto preveda fra le attività esercitabili l’organizzazione e la gestione di attività ed iniziative in campo sociale e/o socio-assistenziale; che mantengano l’iscrizione al RUNTS per tutta la durata del progetto presentato.

I contributi possono essere richiesti a valere su progetti/attività avviati entro il mese di novembre 2026 e conclusi entro il mese di settembre 2027.

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso la pagina dedicata del sito comunale dalle ore 09:00 del 05/10/2026 fino alle ore 12:00 del 05/11/2026 al seguente indirizzo web:

https://sportellotelematico.comune.grosseto.it/procedure%3Ac_e202%3Acontributi.entiassistenziali%3Bdomanda?source=33617

Per la presentazione della domanda online è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla pagina web dedicata del Comune di Grosseto, secondo una delle seguenti modalità: tessera sanitaria (CNS), SPID o carta di identità elettronica (CIE).

Si possono reperire informazioni sul bando al seguente indirizzo web: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-pubblico-n-1-per-la-concessione-di-contributi-anno-2026-a-favore-degli-enti-del-terzo-settore-operanti-nel-settore-sociale-e-socio-assistenziale/