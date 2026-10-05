GAVORRANO – «La nuova viabilità di Bagno di Gavorrano nasce da un errore, prima ancora che nelle scelte adottate, nel metodo con cui l’Amministrazione comunale ha deciso di portarle avanti. Una trasformazione così importante della circolazione della frazione avrebbe richiesto un percorso serio di confronto e condivisione con chi a Bagno vive e, soprattutto, con chi ogni giorno alza una serranda e lavora sul territorio. Quel confronto, a nostro giudizio, non c’è stato nella maniera in cui avrebbe dovuto esserci».

A intervenire è il consigliere comunale Claudio Asuni del gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!“, che torna sulla nuova viabilità realizzata a Bagno di Gavorrano in concomitanza con l’apertura del nuovo supermercato Conad. «I commercianti sono stati ascoltati poco e, per quello che oggi possiamo constatare, in maniera sostanzialmente formale. Ascoltare significa confrontarsi prima di prendere le decisioni, raccogliere le osservazioni e, soprattutto, tenerne conto quando si progettano interventi destinati a modificare profondamente le abitudini e i flussi di un paese. Non significa convocare qualcuno quando le scelte sono già sostanzialmente definite per poter poi affermare che il confronto c’è stato. La partecipazione non può essere un passaggio di facciata».

«Il risultato di questo metodo è oggi sotto gli occhi di tutti. Nel ridisegnare i flussi di traffico di Bagno di Gavorrano, l’Amministrazione si è completamente dimenticata delle attività commerciali già esistenti. Attività che avrebbero dovuto essere tutelate e valorizzate attraverso il nuovo assetto viario e che invece si sono ritrovate improvvisamente escluse da una parte consistente del traffico quotidiano che per anni ha attraversato la frazione».

«Quando si cambia la viabilità si cambiano inevitabilmente anche i flussi delle persone. Per un’attività commerciale essere visibile, facilmente raggiungibile e trovarsi lungo una direttrice abitualmente percorsa può fare una differenza enorme. Oggi alcuni commercianti ci riferiscono una significativa diminuzione della clientela e degli incassi rispetto alla situazione precedente. Non possiamo considerarlo un effetto secondario o, peggio ancora, continuare a comportarci come se il problema non esistesse».

La situazione, secondo Asuni, rischia adesso di assumere contorni ancora più preoccupanti. «Alcune attività hanno già preannunciato che, se la situazione resterà questa, alla fine dell’anno potrebbero essere costrette ad abbassare definitivamente la serranda. È un segnale che dovrebbe far scattare immediatamente un campanello d’allarme in Comune. Dietro ogni attività ci sono persone, famiglie, investimenti e anni di lavoro. E quando chiude un negozio non perde soltanto il suo titolare: perde Bagno di Gavorrano, che diventa più povera di servizi, di opportunità e di vita».

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di fare oggi quello che avrebbe dovuto fare prima: sedersi realmente al tavolo con gli operatori economici della frazione, ascoltarli e costruire insieme una soluzione. E chiediamo soprattutto che vi sia la disponibilità a rivedere l’attuale assetto della viabilità. Nessuna scelta amministrativa può diventare intoccabile quando la realtà dimostra che sta producendo effetti negativi».

«Amministrare significa anche saper riconoscere quando una scelta deve essere corretta. La nuova viabilità avrebbe potuto rappresentare un’occasione per rendere Bagno di Gavorrano più funzionale e, contemporaneamente, valorizzare il suo tessuto commerciale. Si è invece progettato il nuovo senza prestare sufficiente attenzione a chi nella frazione c’era già e vi lavorava da anni. Ora l’Amministrazione ha ancora la possibilità di rimediare: ascolti davvero i commercianti e intervenga prima che qualche serranda si abbassi definitivamente», conclude Asuni.