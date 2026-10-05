GROSSETO – Un messaggio truffa che arriva da un tuo contatto stretto dove si chiede il voto per una ragazzina, una ballerina (Giulia, ma c’è anche chi ha ricevuto un altro nome) che con l’aiuto di tutti potrebbe vincere un corso di ballo.

Come funziona la truffa su WhatsApp

In molti in Maremma stanno cascando nella nuova truffa che corre veloce nelle chat di whatsapp.

Il messaggio suona più o meno così: «Ciao, potresti votare per Giulia? È la figlia di miei amici. Il primo premio è un corso di danza gratuito, e per lei è molto importante!» dopodiché c’è un link su cui l’utente dovrebbe cliccare. E qui scatta la truffa, perché il sito su cui vieni dirottato ti chiede di inserire un codice, e si impossessa così di tutta la tua rubrica clonando e inviando lo stesso messaggio e soprattutto chiedendo ai tuoi contatti soldi come se fossi tu a chiederli.

Un altro rischio è legato ad eventuali altri dispositivi collegati: come computer o tablet su cui potrebbero esserci dati sensibili e coordinate bancarie.

La testimonianza: «Ho mandato il messaggio a 6mila persone»

«Quando ho capito che stava succedendo mi sono messa a piangere – racconta Tiziana T. – il mio telefono lo uso per lavoro, ho tutti i contatti delle aziende, gestisco la newsletter. In pochi minuti ho spammato il messaggio-truffa a 6mila persone».

Cosa fare se si è caduti nella trappola

La prima cosa da fare, se ancora si riesce a gestire l’account whatsapp, è di avvisare tutti che si è trattato di un messaggio non inviato volontariamente e che se dovessero arrivare richieste insolite dal nostro numero non vanno assecondate.

Se poi non riuscissimo a riprendere il controllo del nostro account conviene affidarsi ad un esperto e nel frattempo sporgere denuncia.

Come difendersi

Il codice richiesto dal sito è quello di verifica che WhatsApp invia via sms: non va mai comunicato né inserito su siti esterni, nemmeno se il messaggio arriva da un amico. È buona norma attivare la verifica in due passaggi dalle impostazioni dell’app e controllare periodicamente l’elenco dei dispositivi collegati. In caso di truffa si può sporgere denuncia anche online alla Polizia postale.

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