GROSSETO – 86.500 euro. È il ricavato del Mercatino dei ragazzi che ieri ha portato in piazza 470 bambini (su 120 banchini) accompagnati dai loro genitori per la 41esima edizione dell’evento più importante tra quelli organizzati dal Comitato per la vita.

I fondi dei mercatini di Civitella Paganico e Batignano

Negli 86mila euro sono compresi anche i 10mila del mercatino di Civitella Paganico, giunto alla 33esima edizione e organizzato dalla Proloco con il suo presidente Andrea Sanna, e i 2mila dell’edizione di Batignano voluta da Mario Cherubini, presidente degli Usi civici.

A cosa serviranno i soldi raccolti

Quest’anno il ricavato della raccolta fondi, come ha spiegato il presidente del comitato scientifico del Comitato per la vita Roberto Dottori, andrà su due obiettivi: la ristrutturazione e l’ampliamento del Day Hospital di Oncologia Medica, per cui servono 100mila euro, e altri 25mila euro serviranno a garantire per un anno la presenza dello psicologo nel servizio di Leniterapia e Cure Palliative.