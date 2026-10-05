CAPALBIO – Dai concerti di Irene Grandi, Formula 3 e I Krognola alla comicità di Paolo Hendel e Dario Vergassola, passando per “La storia a processo” e “Age pride” del Teatro Franco Parenti e per gli appuntamenti legati alla lettura – tra cui Capalbio Libri che ha celebrato vent’anni di attività –, gli spettacoli cinematografici e al ricordo di Giacomo Puccini a Palazzo Collacchioni: circa settanta eventi hanno costellato la stagione estiva di Capalbio, arrivando alla quota record di quasi 8mila presenze tra il Teatro del Leccio, il Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige e gli altri luoghi culturali del territorio.

“È stato promosso un programma culturale di altissimo livello – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -, in grado di raggiungere diversi target di pubblico. Ringrazio Fondazione Capalbio e la presidente Maria Concetta Monaci per il prezioso lavoro svolto, per la capacità di aver saputo coinvolgere non solo i visitatori, ma anche e soprattutto i capalbiesi, come testimoniato dalle numerose presenze dei residenti agli eventi che si sono svolti nell’arco dell’estate”.

Assoluto protagonista della stagione culturale è stato il Teatro del Leccio, l’opera progettata dall’architetto olandese Maurice Nio, realizzata grazie al contributo della Regione Toscana e inaugurata lo scorso 3 giugno, alla presenza di centinaia di studenti dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Capalbio e Manciano. I primi a calcare il palco del Leccio sono stati I Krognola, dopodiché è toccato a Irene Grandi con “Fiera di me 2026 – 30 anni in tour”. Una menzione particolare la meritano i concerti, ai quali si aggiungono quelli di Formula 3 (la leggendaria band di Lucio Battisti con Gabriele Lorenzi, Terry Horn, Cinzia Favilla, Stefano Raddi e Andrea Roventini) e “Blue Waltz” di Enrico Pieranunzi e Thomas Fonnesbaek per ricordare il giovane console generale d’Italia a Chongqing, Filippo Nicosia: le presenze complessive hanno toccato quota mille, certificando il forte interesse del pubblico per gli spettacoli musicali.

Nel mese di luglio il Teatro del Leccio ha attraversato linguaggi e generazioni diverse: dalla comicità di Paolo Hendel, in scena con “Tempi moderni”, al format teatrale de “La storia a processo”, ideato e curato da Elisa Greco e dedicato quest’anno a Oriana Fallaci; da “Age pride” del Teatro Franco Parenti a “Le rane” di Aristofane portato sul palco dalla compagnia capalbiese Confine Zero. A Ferragosto, inoltre, si è esibito Dario Vergassola con “Storie sconcertanti”. Anche in questo caso i numeri sono stati ottimali, tra cui le 500 presenze complessive agli spettacoli comici di Hendel e Vergassola.

A questi poi si aggiungono la ventesima edizione di Capalbio Libri (1.800 presenze complessive su otto serate), il Premio internazionale Capalbio Piazza Magenta (300 persone) e le trenta proiezioni cinematografiche al Teatro del Leccio (1.770 presenze totali). La programmazione ha coinvolto anche Palazzo Collacchioni, tra cui la presentazione del libro di Maurizio Sessa “L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio”, mentre la chiesa di Borgo Carige ha ospitato “Splendore Barocco. La cantabilità italiana in tour europeo” di Helianthus ensemble. Si conferma, inoltre, una rassegna particolarmente amata il Salotto letterario di Emmanuelle de Villepin, che quest’anno ha visto la partecipazione di Elena Rui, Daniele Petruccioli e Gigi Riva.

Tanti gli appuntamenti in programma anche per il mese di settembre, tra cui il Premio Fondazione Capalbio per l’opera tradotta e la quinta edizione del Capalbio Film Festival. La rassegna cinematografica ha previsto quattro giornate di proiezioni, anteprime, incontri, talk e premiazioni, con protagonisti del cinema e della cultura italiana e internazionale, raggiungendo circa mille presenze complessive.