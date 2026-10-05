GROSSETO – Venerdì 2 ottobre hanno ufficialmente preso il via le attività didattiche di danza dell’indirizzo coreutico della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, afferente all’Istituto comprensivo “Manzi”. Le lezioni si svolgono presso la sala di danza dell’Isis Polo “Bianciardi”, in piazza De Maria.

All’inaugurazione erano presenti Barbara Bernardini, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Manzi”, Marco D’Aquino, dirigente scolastico dell’Isis Polo “Bianciardi”, Angela Amante, assessora all’Istruzione del Comune di Grosseto, Luca Agresti, assessore alla Cultura, e i rappresentanti dell’Ufficio di ambito territoriale di Grosseto.

Le istituzioni scolastiche e comunali hanno rivolto agli alunni e alle loro famiglie un saluto di benvenuto e l’augurio di un anno scolastico sereno e proficuo, da vivere «a passi di danza».

«L’attivazione dell’indirizzo coreutico – dice la preside Bernardini – rappresenta un’importante qualificazione e caratterizzazione dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo “Manzi”, che già dal 1994 si distingue sul territorio per la presenza dell’indirizzo musicale. Il nuovo percorso consolida ulteriormente la vocazione dell’istituto verso l’educazione artistica e l’espressione dei talenti degli studenti, offrendo nuove opportunità di crescita culturale, personale e formativa in un’ottica di verticalità del curricolo di studio tra la scuola secondaria di I grado e il liceo coreutico del Polo “Bianciardi”».

«Da un punto di vista pedagogico – prosegue la dirigente scolastica – lo studio della danza costituisce un prezioso strumento educativo. La pratica coreutica favorisce infatti lo sviluppo di competenze trasversali e abilità metacognitive fondamentali per il successo formativo delle alunne e degli alunni, promuovendo capacità di ascolto, concentrazione, disciplina, autocontrollo, consapevolezza corporea e collaborazione all’interno del gruppo. Valori e competenze che contribuiscono in modo significativo alla formazione armonica della persona».

L’avvio dell’indirizzo coreutico segna dunque una nuova e importante tappa nel percorso di innovazione e valorizzazione dell’offerta didattica dell’Istituto Comprensivo “Manzi”, confermando l’impegno della scuola nel promuovere una formazione completa, inclusiva e orientata allo sviluppo dei talenti di ciascuno studente.