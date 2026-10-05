SAN VINCENZO – Un incidente sull’Aurelia, nel territorio comunale di San Vincenzo, ha costretto a chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione Roma, all’altezza del chilometro 252,800. Una persona è rimasta gravemente ferita.

L’incidente e i soccorsi

Nell’incidente è stato coinvolto un veicolo, fuoriuscito autonomamente dalla carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Le deviazioni per chi viaggia verso sud

Per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza, il traffico viene deviato con uscita obbligatoria a San Vincenzo Sud, al chilometro 253, lungo la strada provinciale 39 e la strada statale 398. Il rientro sull’Aurelia è previsto all’altezza di Venturina, al chilometro 244,260.

Il numero per informarsi

Per una mobilità informata Anas ricorda che è attivo il Servizio clienti Pronto Anas, al numero verde gratuito 800.841.148.

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