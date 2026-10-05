MONTIERI – Incendio questa mattina in un appartamento a Gerfalco, nel comune di Montieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, insieme al funzionario tecnico della sede centrale incaricato delle necessarie verifiche di sicurezza.

A causa della particolare conformazione del luogo e delle difficoltà di accesso all’area interessata dall’incendio, i Vigili del fuoco hanno raggiunto l’immobile con un’autopompa serbatoio e un mezzo fuoristrada.

Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficoltose dalla posizione dell’abitazione, si sono concluse con la completa estinzione delle fiamme e le successive verifiche di sicurezza.

I proprietari dell’appartamento, che al momento dell’incendio si trovavano all’esterno dell’abitazione, sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri per gli accertamenti di rispettiva competenza.