FOLLONICA – Aloha Beach conquista ancora una volta il gradino più alto del podio e porta il nome di Follonica alla ribalta nazionale. Jacopo D’Antoni, imprenditore e titolare dello stabilimento balneare follonichese, è l’ospite della puntata 104 de Il tempo di un caffè. Al centro dell’intervista il riconoscimento come migliore stabilimento d’Italia, il bilancio della stagione turistica 2026 e l’originale appuntamento con il “Natale al mare”.

Aloha Beach sul gradino più alto. Lo stabilimento follonichese ha conquistato il primo posto al Best Italian Beach, un risultato che per D’Antoni premia un percorso costruito negli anni: «È una bella soddisfazione, frutto di tanto impegno e di anni di lavoro, che ci ha portato a questi splendidi risultati».

Non si tratta del primo riconoscimento ottenuto nel contest. «È la seconda volta che arriviamo al primo posto e da quando partecipiamo siamo sempre stati sul podio».

Una vittoria che D’Antoni considera importante non soltanto per la propria attività, ma anche per la promozione del territorio: «La Maremma ha tantissime eccellenze, a volte sottovalutate. Arrivare alla premiazione a Rimini e vedere sul cartello principale la scritta Follonica per me è un motivo d’orgoglio».

Il ruolo della squadra. Dietro ai risultati, sottolinea D’Antoni, c’è soprattutto il lavoro dei ragazzi dello staff, protagonisti anche nella promozione dei contest ai quali Aloha Beach partecipa, compreso Best in Maremma.

«I ragazzi sono splendidi. È diventata quasi una gara interna: qualcuno è andato anche in discoteca con le magliette e il QR code a chiedere voti. Senza di loro e senza il loro impegno non riusciremmo a ottenere questi risultati».

Una stagione tra alti e bassi. D’Antoni, che opera anche nella ristorazione e rappresenta Confesercenti a Follonica, traccia poi un bilancio dell’estate 2026. Una stagione che definisce «altalenante», condizionata da diversi fattori e, in particolare, dalle temperature molto elevate.

«Quello che ci ha colpito molto è stato il caldo asfissiante. Troppo caldo non fa mai bene: oltre alle situazioni di emergenza, con persone che si sentivano male, da mezzogiorno fino alle 17 la gente spariva e le spiagge erano quasi deserte».

Un fenomeno che, secondo D’Antoni, sta modificando anche le abitudini dei turisti e l’organizzazione delle attività: «Cambia il modo di lavorare, di fare turismo e di vivere la spiaggia».

Babbo Natale arriva in spiaggia. Tra le iniziative lanciate da Aloha Beach c’è anche il “Natale al mare”, nato quasi per gioco tra amici e diventato negli anni un appuntamento atteso.

«Il primo anno è stato un evento goliardico tra ami