GROSSETO – ” Politica ed Eros” potrebbe essere lo slogan di una indagine di costume da realizzare non soltanto nelle romane cattedrali di Montecitorio e Palazzo Madama, ma anche nei vari comuni italiani. Una indagine rivolta ad appurare se chi pratica la politica, continui ad avere un buon rapporto con l’Eros.

Questa nostra curiosità è mossa dal fatto che questi personaggi datisi in prestito alla cosa pubblica, sono sempre impegnati in incontri, manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti ed il loro ritorno a casa, assomiglia quasi al…ritorno del guerriero. Sorge così l’interrogativo se la politica, influenzerà o meno la loro attività sessuale!

Osservando il parco umano che si è gettato tra le braccia della Politica, non ci pare, escluso qualcuno, che i nostri reggitori abbiano poi delle grandi caratteristiche di macho irresistibile. Esistono tra di loro vispi personaggi, che non disdegnano il gentil sesso, pronti ad assalti alla baionetta, Anni fa, c’erano anche quelli che gridavano ai quattro venti, che loro l’avevano duro e non sono mancati innamoramenti e love story, anche finite male.

Generalmente però tra la classe politica il sesso è un po’ in letargo! I tempi sono cambiati perché ai tempi in cui c’era “ Lui “, la maschia italianità balzava fuori con ardore e vigore, simile ad un tappo di spumante. Aneddoti accennano ad un Dux gran “consumatore”, distante da certi politici contemporanei.

Gli astrologi per il prossimo anno annunciano però un certo cambiamento e pare che per un allineamento dei pianeti accentueremo certe nostre pulsioni, per cui anche parlamentari e amministratori pubblici, sentiranno risvegliare dentro di loro, istinti erotici assopiti. Vi sarà un riscatto e molti politici, stanchi di dover pensare all’elettorato ed ai problemi pubblici, torneranno a pensare a “ Lei ”, riappropriandosi di quel vigore che gli impegni politici avevano offuscato.

Non più “vedove bianche”, non più fedifraghe, ma un ritorno all’Arcadia dell’amore, e qualcuno, delibato il “Tao del sesso”, dopo aver appreso che per l’idea buddista il seme non va sprecato e viene incoraggiata la lentezza, tenterà di emulare un famosissimo cantante che da buon buddista, grazie al Tantra, farebbe l’amore per cinque ore di seguito.

Ci sembra un eccesso tuttavia, tornando ai nostri amici della politica, vogliamo sperare in un “Rinascimento” delle lorio attività sessuali. Chissà, forse se faranno di più l’amore, lavoreranno meglio, con vantaggio per tutti Vuoi vedere che gira, rigira, se le cose in Italia vanno come vanno, è perché i nostri politici si sono disinnamorati di “Lei “ ! Le oche salvarono il Campidoglio, “Lei” salverà l’Italia !?