GROSSETO – Entrano nel vivo gli interventi per il recupero dell’ex Cinema Marraccini, con l’avvio dei lavori di restauro e risanamento conservativo del foyer.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 257mila euro, rappresenta il primo passo del più ampio progetto di riqualificazione dell’ex cinema, per il quale è previsto un investimento complessivo di 3,75 milioni di euro, articolato in tre fasi.

Il foyer, affacciato su via Mazzini, sarà completamente recuperato e destinato ad accogliere i nuovi uffici comunali del Turismo, riportando così funzioni e servizi pubblici all’interno di uno degli edifici più importanti del centro storico di Grosseto. I lavori riguarderanno il restauro e il risanamento conservativo degli spazi, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità e decoro a questa parte dell’immobile e valorizzarne le caratteristiche architettoniche.

Quello del foyer è il primo intervento di un percorso più ampio che porterà progressivamente al recupero dell’intero complesso, attraverso interventi di messa in sicurezza, consolidamento e rifunzionalizzazione degli spazi. Un progetto che punta a riportare il Marraccini al centro della vita della città, con nuove funzioni dedicate al turismo, alla cultura e alla valorizzazione del centro storico.