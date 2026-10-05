FOLLONICA – Una donna è stata investita da uno scooter questa sera, intorno alle 19, in viale della Pace a Follonica, nei pressi del distretto Asl. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma fortunatamente le condizioni della donna non sarebbero gravi.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Misericordia, insieme ai carabinieri per gli accertamenti e la gestione della situazione.

La donna, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per tutti gli accertamenti del caso.

Condizioni non gravi

Secondo le prime informazioni, la donna non avrebbe riportato ferite gravi. È stata comunque accompagnata in ospedale per le verifiche necessarie dopo l’investimento.