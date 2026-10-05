GROSSETO – Dieci anni senza Giulio De Paola. Da amica e collega di sport neanche ho memorizzato bene il giorno esatto della sua comparsa, rammento che era un mercoledì sera, ero al campo di calcio della Nuova Grosseto Barbanella, per una partita forse di Coppa provinciale. Furono i colleghi della redazione ad avvisarmi. Una doccia fredda, un fulmine sordo. Ma come è possibile, si stava rimettendo, ma come, era di nuovo in ospedale? Proprio così: a neanche 38 anni il suo corpo aveva smesso di combattere dopo tante battaglie, tante incertezze e un’estate a metà in cui era riuscito a tornare alla sua normalità di Marina di Grosseto. Una routine da intellettuale artista fra bagni in mare, letture, articoli, scritture e serate a suonare la chitarra, qualche volta in compagnia, con la minaccia di quella nuova patologia ufficialmente rientrata ma ancora pronta a minare il suo organismo.

In un corpo costretto alla sedia a rotelle, Giulio era tante cose: grossetano doc, poeta, scrittore, studioso grande appassionato e tifoso di sport, musica, politica. Un po’ Rasputin, un po’ Francesco di Giacomo (voce de Il Banco del Mutuo Soccorso), era un ragazzo gentile con grinta, delicato con attimi di rudezza, ben educato ai valori della tradizione ma assetato di attualità, conoscenza, interazioni. Un’anima rara che leggeva di tutto da “Il capitale” alla Bibbia, che venerava John Lennon e Fabrizio De Andrè ma anche i Clash, che ogni tanto consultava i Tarocchi e aveva premonizioni, che collezionava autografi e cimeli di ciclismo e soprattutto baseball e calcio, sport in cui aveva intrecciato numerose conoscenze e contatti, tanto da organizzare nel 2015 una reunion di ex giocatori dell’amato Us Grosseto (nella foto, Giulio alla corsa dell’Admo a Marina di Grosseto).

Il team biancorosso si contendeva il cuore di Giulio, che era per metà milanista senza grandi fanatismi né clamore, con una sorta di saggezza imparziale che metteva anche nei suoi articoli di collaboratore sportivo per una testata locale, ma anche come addetto stampa ultradecennale per il Bbc Grosseto, con lo stadio Jannella vissuto come una seconda casa.

Al suo funerale una folla: oltre ai parenti ad abbracciare e sostenere i genitori, gli straordinari meravigliosi Giuseppe e Milvia, il gruppo della parrocchia, l’amico fraterno Niccolò con cui ha diviso oltre due decenni di partite e concerti, gite e serate solitarie, i ragazzi di Skeep, Lorenzo ex compagno delle elementari e Annalisa del liceo artistico, oltre a numerosi conoscenti che forse avranno rimpianto di non avergli dedicato qualche ora in più, davanti ad una pizza o anche solo una birra. Struggente, a fine cerimonia, l’intervento dell’amica Cristiana, che lesse una lettera scritta proprio da Giulio in memoria delle indimenticabili Francesca e Viviana, sorelle per sempre nel nome del Grifone. Se esiste un paradiso o anche un aldilà, chissà se si sono riabbracciati.