AREZZO – Le iscrizioni sono già aperte e il calendario delle lezioni online, che proseguiranno fino a febbraio 2027, sarà reso noto alla fine del mese. Il progetto è dell’associazione aretina School of Astronautics. Culture, Art and Education, in collaborazione con Estra. 60 ore e viaggi di studio per dare una prima formazione ai giovani che intendono diventare esperti del settore spaziale e astronautico. Il corso ha il Patrocinio del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale F. Redi di Arezzo, Scuola Pilota e Capofila del Progetto School of Astronautics in Toscana. Il Patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana fu concesso al Primo Corso Sperimentale, nell’anno 2021. I cicli di studio formativi sono il frutto di una lunga attività che il Direttore dell’associazione, Alessandro Neri, ha avviato nel 1993.

Il progetto intende promuovere tra gli studenti una divulgazione capillare delle conquiste legate allo spazio e all’astronautica e le loro ricadute nei settori culturale, tecnologico e occupazionale. In questi anni la School of Astronautics ha potuto avvalersi della collaborazione di ingegneri e tecnici italiani che lavorano presso ASI, ESA, NASA e SpaceX negli Stati Uniti. Lezioni online sono state tenute dagli astronauti: Umberto Guidoni e Luca Parmitano, quest’ultimo, in collegamento con i nostri studenti e alcune scuole italiane, dall’ESA.

Ecco alcune delle materie di studio:

Storia della conquista spaziale ,

, Progetto Artemis ,

, Il ritorno dell’uomo sulla Luna ,

, Introduzione all’ambiente spaziale ,

, Dinamica del volo spaziale ,

, Propulsioni a razzo ,

, Sistemi di bordo per missioni abitate ,

, Architettura ed avionica ,

, Tecniche di missione ,

, La vita umana nello spazio, criticità e adattamento ,

, Verso altri pianeti

Le sfide che ci aspettano ,

, Computer quantistici e intelligenza artificiale ,

, Medicina e biologia spaziale

Alla fine del corso, regolarmente frequentato, gli studenti riceveranno un attestato che potrà essere anche ritenuto valido come ore di Orientamento Professionale, Universitario e Formazione Scuola Lavoro, oltre ad aver acquisito le conoscenze utili a verificare se le attività aerospaziali, nelle quali l’Italia ha un ruolo fondamentale sullo scenario internazionale, potranno essere il loro futuro occupazionale.