MARINA DI GROSSETO – Grande successo per la sesta edizione della Corsa dei Forti – Memorial Alberto Rainaldi, 14esima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma. Sotto un cielo terso e in una bellissima giornata, circa cento agonisti e trenta camminatori si sono dati appuntamento a Marina di Grosseto per dare vita a uno spettacolo sportivo di alto livello.

L’evento, organizzato dall’associazione MareVettaMare del presidente Paolo Tontoranelli e da Uisp Grosseto in collaborazione con Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare e Porto della Maremma, si è inserito nel quadro della Festa dei Forti. Il tracciato di 9 chilometri, unico nel suo genere, ha visto gli atleti trasferirsi tramite navetta dal Forte San Rocco (che ha poi ospitato l’arrivo) al Forte delle Marze (qui la partenza) per confrontarsi in un percorso misto tra spiaggia, pineta e strada.

Sotto il profilo agonistico la gara ha confermato i verdetti dello scorso anno, con i trionfi di Michele Checcacci e Marcella Municchi. Tra gli uomini Checcacci (Team Marathon Bike) ha tagliato per primo il traguardo fermando il cronometro a 32’37”, al termine di un allungo decisivo negli ultimi due chilometri. “Sono contento perché sono stato bene fisicamente e mentalmente, sono stato sempre lucido durante la gara e ho saputo cambiar passo negli ultimi due chilometri rimanendo da solo – spiega Checcacci – questo vuol dire che la condizione c’è. Ora cerchiamo di fare ancora bene nel Corri nella Maremma e preparare il campionato italiano di fine novembre”.

In campo femminile si è imposta per il quinto anno consecutivo Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento), prima assoluta in 37’41”. “È andata benissimo, oggi ho anche migliorato il tempo rispetto allo scorso anno – racconta – non posso che essere felice per questa continuità che sto avendo e per questi risultati”.

Sul podio maschile, alle spalle di Checcacci, si sono piazzati Edoardo Giachi (Lucignano Val d’Arbia) in 32’58” e Gianluca Colicci (Team Marathon Bike) in 33’56”. In campo femminile, il secondo e il terzo posto assoluto sono andati rispettivamente a Katarzyna Anna Stankiewicz (Team Marathon Bike) in 38’29” e a Luljeta Zefi (Uisp Abbadia San Salvatore) in 41’28”.

Oltre ai primi tre assoluti, sono stati premiati i vincitori delle singole categorie maschili e femminili: Luca Caporali (Polisportiva Cykeln Team) nella categoria A (34’09”), Claudio Tondini (Team Marathon Bike) nella B (39’56”), Emiliano Voltolini (Società Trieste Siena) nella C (35’16”), Maurizio Circelli (Running Lucignolo) nella D (35’08”), Cristian Fois (Atletica Costa d’Argento) nella E (34’36”), Claudio Nottolini (Atletica Costa d’Argento) nella F (37’18”), Giuseppe Agnelli (Reale Stato dei Presidi) nella G (44’46”), Loriano Sonnati (Team Marathon Bike) nella H (47’26”), Elena Tronconi (Team Marathon Bike) nella I (41’51”), Daria Rapaccini (Polisportiva Rinascita Montevarchi) nella L (47’16”) e Lucia Tiberi (GS Il Fiorino) nella M (45’52”).