CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vittoria a valanga per la Blue Factor nella seconda giornata della Coppa Italia di serie B: al Casa Mora i biancocelesti di Michele Nerozzi superano 15-1 il Follonica di Fabio Bellan. Gara anche divertente con i giovani follonichesi che hanno cercato di difendersi, ma con il passare dei minuti un pizzico d’esperienza in più dei castiglionesi ha fatto la differenza.

Primo tempo che si sblocca con la doppietta di Agresti, alla fine un poker di gol per lui, di Tommaso Bracali (tripletta alla fine anche per lui) e poi centro del capitano Piro (anche lui tripletta al 50′) e di Diego Bracali. Nel finale di frazione in rete Donnini e ancora Tommaso Bracali per l’8-0 all’intervallo. Nella ripresa a segno Piro, doppietta di Agresti, e ancora Donnini, Tommaso Bracali, Giabbani e Sforzi, prima del gol della bandiera del Follonica con Malvezzi.

Coppa Italia serie B – 2G. Blue Factor Castiglione-Follonica 15-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, Samaal Shareef; Lorenzo Rosadini, Mattia Piro, mattia Sforzi, Filippo Giabbani, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

IREN FOLLONICA: Alessandro del Viva, Roberto del Viva; Mattia Malvezzi, Cristian Donati, Riccardo Marengo, Elias Muzhaqi, Andrea Barbato. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (8-0) 4’11 e 6’25 Agresti (C), 6’47 T.Bracali (C), 9’34 Piro (C), 12’18 D.Bracali (C), 13’58 Piro (C), 19’19 Donnini (C), 20’56 T.Bracali (C); st 1’48 Piro (C), 7’28 e 8’19 Agresti (C), 9’34 Donnini (C), 15’25 T.Bracali (C), 15’48 Giabbani (C), 22’56 Sforzi (C), 23’44 Malvezzi (F).

Il calendario del girone H della Coppa Italia di serie B:

26/9 Follonica-Startit Prato 2-13

27/9 Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 5-3

3/10 Startit Prato-Cp Grosseto 1-6

4/10 Blue Factor Castiglione-Follonica 15-1

11/10 Cp Grosseto-Follonica

11/10 Blue Factor Castiglione-Startit Prato

17/10 Follonica-Cp Grosseto

17/10 Startit Prato-Blue Factor Castiglione

24/10 Follonica-Blue Factor Castiglione

31/10 Startit Prato-Follonica

1/11 Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto