GROSSETO – Fine settimana intenso e positivo per il settore giovanile dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnato su due importanti appuntamenti regionali e nazionali. Da una parte i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e Cadette di Agropoli, dall’altra il Trofeo delle Province Toscane Ragazzi, disputato a Monsummano Terme.

Ai Campionati Italiani Cadetti, il risultato di maggior prestigio arriva da Agropoli e porta la firma di Cloe Meravigli, protagonista di una splendida finale dei 1000 metri. La classe 2012 ha chiuso al quinto posto con il tempo di 3:03.45, confermandosi ai vertici della specialità in una gara che metteva di fronte le migliori Cadette italiane.

Un piazzamento particolarmente significativo considerando anche l’età della giovane biancorossa: Meravigli è infatti risultata la seconda atleta al primo anno di categoria a tagliare il traguardo. Un risultato che conferma la crescita evidenziata nel corso della stagione e che rappresenta un’ulteriore tappa importante nel percorso della mezzofondista maremmana.

Ottima prestazione anche per Niccolò Mangiavacchi nei 300 metri ostacoli. Dopo aver conquistato l’accesso alla finale, l’atleta dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha corso domenica la Finale B, chiudendo in 40.32 e migliorando il proprio primato personale.

Finale B anche per Martina Domenichini nei 300 metri. La velocista biancorossa ha condotto la gara dal primo all’ultimo metro, imponendo il proprio ritmo e riuscendo a chiudere con il tempo di 41.24; il crono le vale la vittoria della Finale B e soprattutto il sesto tempo complessivo della manifestazione, risultato che certifica la competitività raggiunta dalla giovane atleta nel confronto con le migliori velociste italiane della categoria.

Al Trofeo delle Province, sabato a Monsummano Terme, il Trofeo delle Province Ragazzi ha visto la rappresentativa di Grosseto confrontarsi con le altre province toscane. Al termine della giornata, il capoluogo maremmano ha chiuso al sesto posto nella classifica combinata, con il quinto nella classifica maschile e l’ottavo in quella femminile.

Alla rappresentativa grossetana ha dato un importante contributo anche l’Atletica Grosseto Banca Tema, presente con numerosi giovani nelle diverse specialità del programma.

Il miglior risultato individuale per i biancorossi è arrivato da Niccolò Cianti, autore della vittoria nei 60 metri Ragazzi con il tempo di 8.15. Cianti è stato poi protagonista anche della 4×100 maschile, dove, insieme a Edoardo Mangiavacchi, Giacomo Buggiani e Davide De Palma, ha conquistato il secondo posto con il tempo di 51.92.

Tra gli altri risultati, Ginevra Maria Piani Gasperini ha chiuso nona nei 60 metri Ragazze in 9.05, mentre Giacomo Buggiani è stato undicesimo nei 1000 metri in 3:18.84, seguito al dodicesimo posto da Giovanni Tomei in 3:19.76. Nei 1000 metri femminili Sole Favole Bossini ha terminato dodicesima in 3:42.81, con Stella Bellagotti tredicesima in 3:55.05.

Nel settore dei salti, Gabriela Baldi è stata dodicesima nel lungo con 3,71, Maria Pifferi diciassettesima con 3,33, mentre Edoardo Mangiavacchi ha superato 1,30 nell’alto, chiudendo quattordicesimo. Nei 60 ostacoli Nicol Campitelli ha ottenuto l’undicesimo posto in 10.70, mentre Massimo Sgherri è stato quindicesimo in 11.95. Alice Leporini ha invece chiuso sedicesima nel vortex con 14,83.

A completare la partecipazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema anche la 4×100 femminile, composta da Chloe Volpini, Nicol Campitelli, Maria Pifferi e Ginevra Maria Piani Gasperini, ottava in 58.84.

Una giornata dunque positiva per la rappresentativa grossetana, capace di inserirsi nella parte alta della classifica generale e di chiudere quinta tra gli uomini e sesta nella graduatoria combinata, con i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema protagonisti in diverse specialità e nelle due staffette (foto Grana/Fidal).