MONTICIANO – Due persone arrestate e un bivacco dello spaccio smantellato: sono il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Siena congiuntamente al Nucleo Carabinieri Forestali di Monticiano, all’interno delle aree boschive alle porte di Siena.

I Carabinieri della Compagnia di Siena avevano da tempo avviato una mirata attività di osservazione e controllo su alcune porzioni del territorio, sul quale vi erano evidenti segni di bivacco da parte di persone senza fissa dimora, sospettati di essere dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio dell’1 ottobre, dopo aver individuato e cinturato con un importante dispositivo un’area ben circoscritta situata in località “Le Rovinate”, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, sorprendendo tra la boscaglia due persone di origine straniera, due cittadini marocchini di 31 e 36 anni, che alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi di quello che avevano con sé e di dileguarsi tra la fitta vegetazione.

La preventiva cinturazione della zona da parte dei Carabinieri ha consentito di bloccare i due e, a seguito di perquisizione locale e personale, di rinvenire e porre sotto sequestro 150 grammi di hashish, suddivisi in due panetti, 36 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, vario materiale atto al confezionamento e al taglio, quattro telefoni cellulari e 830 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’area boschiva interessata dal bivacco, peraltro riserva naturale, è stata ripulita e liberata.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si precisa che al momento, nonostante l’arresto in flagranza, i due sono solamente accusati del reato loro contestato e la loro posizione sarà vagliata dalla competente Autorità giudiziaria nelle sedi previste. Sono quindi da ritenersi presunti innocenti fino all’eventuale sentenza di condanna.