CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 9 ottobre, alle ore 10 in località Poggio Ballone, si terrà la cerimonia commemorativa per il 25esimo anniversario della tragedia di Pegaso 2, l’elisoccorso precipitato nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2001 sulle colline di Poggio Ballone, nei pressi di Tirli, durante un trasferimento dall’Ospedale Misericordia di Grosseto verso Pisa.

A venticinque anni da quella tragica notte, il Comune di Castiglione della Pescaia rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria di un evento che ha profondamente segnato la comunità. La cerimonia sarà un momento di raccoglimento e di omaggio alle donne e agli uomini che si trovavano a bordo di Pegaso 2, ricordandone l’impegno, il servizio e il sacrificio.

«Ricordare non significa soltanto guardare al passato – sottolinea la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi –. La memoria ci permette di non dimenticare il valore del servizio, dell’impegno e del sacrificio di chi, quella notte, era impegnato a garantire assistenza e soccorso. Come Comune sentiamo il dovere di mantenere vivo questo ricordo e di consegnarlo alle nuove generazioni, perché tragedie come questa non vengano dimenticate».

Nell’incidente persero la vita i membri dell’equipaggio, il pilota Giovanni Minetti, il copilota Paolo Brancaleon, Niccolò Campo medico del 118, l’infermiera Gemma Castorina e il paziente trasportato Paolo Massellucci.

Nel corso della mattinata sarà inaugurata la nuova stele commemorativa, donata dal Lions Club Salebrum Castiglione della Pescaia, a testimonianza della volontà condivisa di conservare nel tempo il ricordo della tragedia e delle persone che ne furono protagoniste.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia e a condividere questo importante momento di memoria collettiva.