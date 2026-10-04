CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un ulivo per la pace, la fratellanza e il dialogo. È stato inaugurato nella rotatoria della nuova viabilità nell’area ex Paoletti “L’Ulivo per la Pace”, messo a dimora dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Acot – Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Un gesto simbolico per valori universali

Un gesto simbolico per rappresentare un messaggio semplice e universale: la pace, la fratellanza, il dialogo, la solidarietà e l’accoglienza. Quei valori che San Francesco ha voluto trasmettere al mondo. L’iniziativa assume un significato particolare nell’anno in cui il 4 ottobre è riconosciuto come festa nazionale dedicata al santo.

«L’ulivo è un simbolo antico e immediato di pace e di vita. La sua presenza nel nostro territorio – sottolinea la sindaca Elena Nappi – vuole essere un messaggio rivolto a tutti, cittadini e visitatori, affinché i valori della fratellanza, del dialogo e dell’accoglienza possano essere coltivati ogni giorno».

L’invito del Comune a cittadini e turisti

La nuova pianta diventa così un elemento del paesaggio cittadino, e il Comune invita cittadini, associazioni, famiglie e turisti ad andare a vedere “L’Ulivo per la Pace” e a condividere il significato di questo gesto, nato dalla volontà di celebrare San Francesco attraverso un messaggio di pace e fratellanza che appartiene a tutti.

Il ringraziamento all’Acot

«Grazie all’Acot – conclude la sindaca – nella persona del suo presidente Paolo Pieraccini, per la donazione di questa meraviglia della natura che denota, ancora una volta, una grande sensibilità e un grande amore per il nostro paese».

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