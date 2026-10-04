CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Successo in terra maremmana per la Blind Baseball International Cup 2026, manifestazione internazionale che per alcuni giorni ha portato a Castiglione della Pescaia atleti, tecnici, delegazioni e appassionati provenienti da diversi Paesi del mondo.

A laurearsi Campione del Mondo nel baseball per ciechi sul diamante Simone Piani è stata l’Italia di Marco Corazza che ha sconfitto in finale i campioni del mondo di Cuba.

Per Castiglione della Pescaia è stata una grande occasione di sport, ma soprattutto un appuntamento dal forte valore umano e sociale. La Blind Baseball International Cup ha infatti dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione, autonomia, partecipazione e condivisione, capace di superare le barriere e creare occasioni di incontro.

“Ospitare la Blind Baseball International Cup – dichiara la sindaca Elena Nappi – è stato motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. In questi giorni abbiamo visto sul campo non soltanto grandi atleti, ma persone capaci di trasmettere valori importanti e di raccontare, attraverso lo sport, quanto sia possibile superare gli ostacoli e costruire nuove opportunità.

È questa l’idea di sport che questa amministrazione vuole continuare a portare avanti per Castiglione della Pescaia: uno sport accessibile e inclusivo, capace di creare benessere e di rafforzare il senso di comunità. Castiglione della Pescaia è Comune Europeo dello Sport dal 2013, e negli anni abbiamo costruito una vocazione sempre più forte verso lo sport e l’accessibilità, valorizzando i nostri impianti.

È stato un onore aver ospitato una manifestazione internazionale di così alto livello per la quale voglio ringraziare Marco Mazzieri, il Presidente Fibs, per essere riuscito a portarla a Castiglione della Pescaia regalando al territorio maremmano emozioni straordinarie in una perfetta organizzazione portata avanti con Deborah Scalabrelli che con il suo team ha accolto e gestito tutto in maniera impeccabile”.