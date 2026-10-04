MONTE ARGENTARIO – Un viaggio nei sapori della Maremma alla scoperta di una preparazione tradizionale. La zuppa di ragostelle, peperoni e patate è una ricetta scolpita nella storia dell’Argentario, unisce la dolcezza degli scampi ai profumi dell’orto, nata a bordo delle antiche paranzelle.

In questo viaggio alla scoperta di questo piatto così unico, c’è una guida d’eccezione: la ricercatrice Cinzia Bolognesi Piani.

Nata a Grosseto nel 1957, Cinzia Bolognesi Piani si forma inizialmente come musicista, diplomandosi in flauto traverso, e per oltre quarant’anni insegna Educazione musicale nelle scuole di Porto Santo Stefano. Entrata nel 2012 nell’Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana) e armata di passione, inizia un rigoroso percorso di ricerca e finisce per abbracciare definitivamente il mondo della cucina. Oggi è un’affermata autrice per Innocenti Editore con tre libri all’attivo. L’ultimo: “Le cucine meticce della Maremma” (2025), ed è attualmente al lavoro sul suo quarto.

Oltre alla scrittura, Cinzia è uno dei volti della Maremma a essere apparsi in tv: per quattro stagioni è stata ospite fissa della storica rubrica “Eat Parade” su Rai 2 con Bruno Gambacorta, e interviene regolarmente in emittenti locali come voce autorevole per la storia gastronomica maremmana.

Ora però, veniamo alla ricetta.

Zuppa di ragostelle, peperoni e patate: la ricetta

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di scampi di media pezzatura

2 peperoni grandi, uno giallo e uno rosso

4 patate di media grandezza

1 cipollina fresca

½ spicchio d’aglio, privato del germoglio

2 foglie di alloro

150 g di salsa di pomodoro

1 peperoncino piccante

Prezzemolo fresco q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Qualche goccia di vino bianco

8 fette di pane toscano abbrustolito

Esecuzione

Lavare e asciugare accuratamente gli scampi, quindi staccare alcune chele e utilizzarle per preparare un fumetto leggero, facendole sobbollire con una foglia di alloro, un pezzetto di cipolla, due gambi di prezzemolo, un pizzico di sale e qualche goccia di vino bianco.

Nel frattempo lavare, mondare e ridurre a pezzi regolari le patate e i peperoni.

Tritare finemente la cipollina e il mezzo spicchio d’aglio, quindi farli appassire in abbondante olio extravergine di oliva insieme alla seconda foglia di alloro.

Quando il soffritto risulterà ben dorato e fragrante, unire i peperoni, la salsa di pomodoro e il peperoncino. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere a fuoco medio per circa 10-15 minuti.

Filtrare il fumetto preparato in precedenza e versarlo nella casseruola insieme alle patate. Regolare di sale e pepe e proseguire la cottura fino a quando le patate saranno tenere, ma ancora ben consistenti.

A questo punto aggiungere gli scampi, coprire nuovamente e lasciare sobbollire dolcemente per 7-8 minuti, evitando una cottura eccessiva che ne comprometterebbe la consistenza.

Servire la zuppa ben calda, completandola con una generosa spolverata di prezzemolo tritato e accompagnandola con le fette di pane toscano abbrustolito.

La storia della ricetta: dalle paranzelle all’evoluzione del gusto

La profumata zuppa portercolese di scampi (noti localmente come “ragostelle”) con peperoni e patate rappresenta una delle espressioni più raffinate e storiche della gastronomia dell’Argentario e un piatto emblematico della cucina marinara maremmana. Proprio come altre specialità identitarie locali, è rimasta a lungo quasi sconosciuta al di fuori del promontorio.

«Molte ricette tradizionali come questa si sono conservate intatte, trasmesse di generazione in generazione lontano dalle dinamiche dell’omologazione culinaria», racconta Cinzia Bolognesi Piani.

«Nata a bordo delle “paranzelle”, le piccole imbarcazioni impiegate nella pesca costiera, la ricetta originale era costituita da una più umile zuppa di sardelle (acciughe) e patate, arricchita poi con i peperoni che crescevano abbondanti negli orti domestici – ricorda Piani – L’introduzione delle ragostelle in sostituzione del pesce azzurro avvenne tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, quando i pescatori iniziarono a praticare con maggiore continuità la pesca di fondale. All’epoca, sorprendentemente, il prezzo di questi crostacei era inferiore a quello di specie oggi considerate molto più comuni, come naselli e triglie».

«Il passaggio dalle acciughe agli scampi non ha rappresentato un semplice cambio di ingredienti, ma il segno tangibile di una profonda trasformazione economica e culturale – conclude – Da piatto di necessità, la zuppa è divenuta l’emblema di un crescente benessere: un percorso in cui l’intenso aroma del pesce azzurro ha progressivamente lasciato spazio alla delicata dolcezza dei crostacei, ridefinendo il gusto e l’identità gastronomica della comunità».