GROSSETO – Taglio del nastro questa mattina per il Mercatino dei ragazzi che ha raggiunto la 41esima edizione. 120 banchini e 470 bambini (con a fianco i genitori) per una giornata di solidarietà oltre che di divertimento. Banchi aperti sin dalle prime ore dell’alba, bambini e genitori uniti per un fine benefico con l’obiettivo di raggiungere i 125 mila euro necessari per rinnovare l’oncologia e sostenere le cure palliative.

La cittadella della salute e gli screening gratuiti

«Quest’anno abbiamo implementato la cittadella della salute – afferma il presidente del Comitato per la vita Oreste Menchetti – sia come numero di partecipanti che di specializzazioni». Tutta un’area del Mercatino è infatti dedicata agli screening gratuiti perché in ambito oncologico la prevenzione è fondamentale.

Il doppio obiettivo della raccolta fondi

Quest’anno la raccolta fondi avrà un doppio obiettivo, come ha spiegato il presidente del comitato scientifico Roberto Dottori: 100mila euro saranno destinati alla ristrutturazione e all’ampliamento del Day Hospital di Oncologia Medica, mentre altri 25mila euro serviranno a garantire per un anno la presenza dello psicologo nel servizio di Leniterapia e Cure Palliative.

I mercatini di Paganico e Batignano

Intanto il Mercatino è partito subito con un più 12mila. Nei giorni scorsi si sono infatti svolti due Mercatini più piccoli: quello di Paganico, giunto alla 33esima edizione e organizzato dalla Proloco con il suo presidente Andrea Sanna, ha raccolto e portato 10 mila euro, mentre quello di Batignano voluto da Mario Cherubini, presidente degli Usi civici, al suo secondo anno ha portato oltre 2mila euro.