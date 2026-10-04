GIUNCARICO – 15 settembre 1940. Le ragazze e i ragazzi di Giuncarico, nel comune di Gavorrano, partono in bici per una gita sino a Castiglione della Pescaia. È questa l’immagine che vi proponiamo per la nostra rubrica Maremma com’era.

Le bellissime foto che ci arrivano da Giuncarico raccontano di ragazzi che vogliono ritagliarsi ancora un momento di serenità nonostante l’inizio della seconda guerra mondiale. Forse anche per questa la maggior parte delle persone ritratte sono ragazze tranne due forse troppo giovani per andare in guerra. Il resto dei maschi probabilmente era già stato richiamato nelle caserme e qualcuno era al fronte.

«C’è anche la mia mamma – racconta Antonella Baldasserini –: è quella con la fascia bianca sui capelli, il ragazzo con la camicia a quadri è Lello Luschi, babbo di Massimo, poi c’è Polissena, mamma di Andrea Cannella, riconosco Rachele con la camicia bianca e il gilet scuro, c’è Elvina e forse la signora Camaiori».

Quasi tutte le ragazze sono in gonna tranne una che sembra portare una sorta di pantaloni alla zuava. Le scarpe anche sono tipiche, con la zeppa, probabilmente con la suola di sughero. Dopo la gita in bici i ragazzi si sono fatti fotografare sulla spiaggia.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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