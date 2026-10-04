FOLLONICA – Ancora una pagina di grande sport scritta dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica sui campi di regata internazionali. Nelle acque del Lago di Garda si è conclusa l’edizione 2026 dell’Eurocup Master della classe ILCA 7, che ha visto il timoniere follonichese Stefano Meciani conquistare un eccezionale successo assoluto.

Una vittoria costruita giorno dopo giorno con costanza e grande lucidità tattica. Meciani ha inaugurato la competizione con un solido terzo posto nella prima giornata, guadagnando la seconda posizione provvisoria al termine della seconda frazione di gare. Nella giornata conclusiva, sfruttando al meglio ogni situazione sul campo di regata e capitalizzando il passo falso del leader della classifica provvisoria – il forte timoniere austriaco Claus Dapeci, penalizzato da una squalifica per doppia gialla – il portacolori della LNI ha completato la rimonta, issandosi in vetta e conquistando la medaglia d’oro.

La spedizione follonichese sul Garda trova un ulteriore motivo di grande soddisfazione nel pregevole piazzamento di Davide Nocchi, che ha chiuso con un ottimo 13esimo posto nella flotta della classe ILCA 6.

Questi risultati confermano ancora una volta l’eccellenza e la competitività del movimento velico master della Lega Navale di Follonica, capace di primeggiare con continuità sui massimi palcoscenici continentali.