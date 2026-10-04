BAGNO DI GAVORRANO – Termina 1-1 la sfida tra Flaminia Civitacastellana e Follonica Gavorrano, che si annullano di nuovo con un segno X alla seconda stagionale, dopo il match di Coppa Italia.

Pino prova a rompere gli indugi con un colpo di testa al 5′, la palla termina lontana dallo specchio. Dalla parte opposta Polidori si invola dalle parti di Lastoria e calcia, ma non riesce a imprimere forza alla sfera e il portiere biancorossoblù blocca.

Ancor più pericoloso è il colpo di testa dello stesso Pino al 9′, questa volta lo stacco del numero 7 termina di un soffio sopra la traversa.

Al 13′ Fioravanti compie un autentico miracolo: Pino è abile a recuperare palla sulla destra, a smarcarsi e a servire Mutton nell’area piccola, la deviazione dell’attaccante è a botta sicura ma il portiere d’istinto ribatte, poi ancora Pino trova un nuovo intervento dell’estremo difensore di casa.

Il Flaminia si rivede al 17′ con un calcio di punizione di Ricozzi che colpisce l’esterno della rete.

I padroni di casa sciupano poi con Agrimi al 27′ con un’azione fotocopia rispetto a quella di Polidori, anche in questo caso Lastoria non si fa ipnotizzare.

Nella prima frazione il Follonica Gavorrano palleggia bene nonostante la pressione dei padroni di casa e prova a costruire di manovra, il Flaminia aggredisce alto alla ricerca della sfera.

Altra ghiotta occasione per Polidori arriva al 37′, dopo il bel suggerimento di un compagno. L’attaccante riceve in area ma non controlla e la sfera termina a lato nonostante la buona posizione.

Due minuti più tardi incredibile mischia in area del Flaminia su calcio d’angolo, i biancorossoblù concludono per due volte ma la difesa di casa ribatte.

Dalla parte opposta ancora Polidori pericoloso con un colpo di testa, palla alta di un soffio.

Il match è equilibrato ma vibrante, con le due formazioni che cercano il vantaggio senza riuscire a trovarlo un po’ per la bravura dei portieri, un po’ per la poca precisione degli attaccanti.

Dopo una buona prima frazione Flaminia e Follonica Gavorrano vanno quindi a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa però il risultato si sblocca subito. In avvio Guerrini mette un cross insidioso in area, Rivelli la prende con la mano e per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta Pino, che non sbaglia e segna il suo quarto gol in campionato.

Il Flaminia non si scompone e al 9′ trova il pareggio con Germinio, che è il primo a fiondarsi su una palla sporca dopo la battuta di un corner.

All’11’ ancora una ribattuta porta la sfera tra i piedi di Risolo, che calcia fuori dalla distanza.

I padroni di casa prendono forza e sfiorano il gol con Polidori, che ancora una volta non trova la porta con un colpo di testa da buona posizione.

Follonica Gavorrano di nuovo avanti al 39′ sugli sviluppi di un calcio di punizione, il tiro di Andreoli termina a lato.

Lo stesso Andreoli, allo scadere, trova Pino su punizione, che in girata spara alto.

È l’ultima occasione del match, che al termine dei 5′ di recupero concessi dall’arbitro termina sull’1-1.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Germinio, Drapelli (30′ st Neri), Ricozzi, Bonugli, Casoli (30′ st Bocci), Risolo, Polidori (26′ st Volpe), Agrimi (38′ st Fortun Raposo), D’Angelo Ronconi (41′ st Riosa). A disposizione: Rosin, Romanelli, Bedini, Misso. All. Nofri Onofri.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino, Marino (16′ st Andreoli), Pescicani (23′ st Presta), Mutton, Pellegrini (40′ st Proietti), Guerrini (30′ st Croce), Ceccuzzi, Ferretti (16′ st Masoni). A disposizione: Voda, Biagioni, Calvi, Lorenzi. All. Manni.

ARBITRO: Navarino di Taurianova. Assistenti Foglietta e Innocenzi di Foligno.

MARCATORI: 2′ st Pino, 9′ st Germinio.

NOTE: ammoniti Risolo, Biancon, Nofri Onofri (all. Flaminia). Espulso Risolo per doppia ammonizione. Recuperi 1+5.