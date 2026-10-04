GROSSETO – La Fight Gym Grosseto brilla a Firenze nella fase regionale dei Campionati Assoluti Elite di pugilato, conquistando due prestigiosi titoli toscani piazzando i suoi atleti sul gradino più alto del podio.

Jonathan Pisano ha conquistato l’oro nella categoria 90 kg, accedendo direttamente alla fase successiva senza dover combattere a causa della mancanza di sfidanti del suo stesso peso.

Grande impresa sul ring per Emilie Lacroix (nella foto), che ha vinto una medaglia d’oro memorabile. La giovane atleta ha superato ai punti la livornese Sara Pisaneschi al termine di un match estremamente equilibrato, dove è riuscita a strappare il verdetto a proprio favore grazie a un finale in crescendo.

Meno fortunato l’altro portacolori della società grossetana Francesco Liberti (categoria 60 kg), fermato ai punti dal lucchese Lorenzo Fedi.

Nel prossimo fine settimana i riflettori saranno invece puntati su Alessio Pio Tufano, atteso sul ring nella categoria 55 kg.

L’oro di Emilie Lacroix ha scatenato un grandissimo entusiasmo in casa Fight Gym Grosseto. Il tecnico Carmine Perna, che ha guidato l’atleta all’angolo insieme al maestro Raffaele D’Amico, ha espresso grandissima soddisfazione per questo traguardo: la Lacroix è infatti un talento cresciuto e formato interamente dal punto di vista pugilistico nel corso diretto dallo stesso Perna.

In attesa dell’esito dell’incontro della prossima settimana Pisano e Lacroix rappresenteranno sicuramente la Fight Gym Grosseto nella fase successiva degli degli Assoluti, che si disputerà a Montecatini dal 20 al 22 novembre.