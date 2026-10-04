ORBETELLO – «Gli atti pubblici raccontano una difficoltà costante del Comune di Orbetello». A dirlo il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano. «Delibere ritardate, ricorsi fuori tempo massimo, progetti bocciati dai giudici e annunci smentiti dai fatti. Ecco cosa dicono le carte ufficiali che i cittadini devono conoscere».

«Non servono polemiche: bastano le date, i protocolli e le sentenze. Ecco quattro vicende emblematiche» prosegue il Comitato che fa un elenco che riportiamo di seguito.

«Spiaggia del Cannone: studio pronto, ma consegnato fuori tempo»

«I fatti: Dopo le piogge di febbraio 2025 e lo stato di emergenza (DPGR n. 33/2025), la scarpata sopra la spiaggia del Cannone frana. Il 17 aprile il Comune acquisisce uno studio da 520.000 euro per metterla in sicurezza» scrivono dal Comitato.

«Cosa dicono le carte: La Regione (DGRT n. 211/2025) fissa al 30 aprile la scadenza per chiedere i fondi sul portale online. Il Comune invia i documenti al Genio Civile solo l’8 maggio (prot. 318641)».

«L’esito: Il 15 maggio (prot. 345835) il Genio Civile risponde che il portale era chiuso e la richiesta non può entrare nella programmazione d’emergenza. Non serve la PEC inviata in extremis dal Sindaco: il canale unico era la piattaforma telematica».

«Il risultato per i cittadini: Finanziamento perso, scarpata non consolidata e unico accesso libero al mare di Talamone chiuso con l’ordinanza n. 124 del 19 maggio 2025».

«Porto di Talamone: prima una strada, poi un’altra, poi i giudici»

«Nessuno scontro politico, ma passaggi contraddittori chiusi dai giudici. Il Piano Regolatore del porto (delibera n. 44 dell’11 settembre 2020) dopo oltre sei anni non ha visto alcuna realizzazione» continua la nota.

«I passaggi iniziali: Il 21 dicembre 2023 il Consiglio Comunale (delibera n. 68/2023) approva, con 9 voti a 5, uno studio che indica la Società di Trasformazione Urbana (STU) per tenere il Comune in prima fila sul porto. L’opposizione lo definisce “un salto nel buio”. Il consigliere Berardi ringrazia chi ha creduto nel progetto e afferma che “il porto di Talamone è comunque un gioiello, va tutelato e deve diventare un volano di sviluppo per tutta la frazione di Talamone” (come riportato nella delibera). Il 29 dicembre, con la delibera di Giunta n. 350, il Comune respinge la domanda di un privato: non rispetta il Piano del porto».

«Il dietrofront: Il 10 luglio 2024, con la delibera n. 214, la Giunta cambia idea e avvia la concessione demaniale ai privati (d.P.R. 509/1997), che nasce su iniziativa privata. Abbandona così, senza motivazioni, la regia pubblica e contraddice il Consiglio».

«La pronuncia dei giudici: Gli operatori fanno ricorso. Con la sentenza n. 935/2026, pubblicata il 4 febbraio 2026, il Consiglio di Stato conferma l’annullamento degli atti, già deciso dal TAR Toscana (n. 279/2025), per tre ragioni:

• Rischio idraulico: l’art. 10.2 delle NTA impone di eseguire e collaudare prima le opere contro il rischio idraulico, e la domanda non ne parlava.

• Parere generico: il parere comunale del 9 luglio 2024 era una “generica rilevazione”, priva di motivazione.

• Contrasto con gli atti del Comune: la scelta andava contro le delibere n. 328 di Giunta e n. 68 di Consiglio, entrambe del 2023».

«Il risultato per i cittadini: Porto bloccato, iter da azzerare e Comune condannato alle spese legali. Dal 5 febbraio l’amministrazione non ha ripreso il percorso, dopo anni persi e spese per professionisti e legali».

«Terme dell’Osa: ricorsi fuori tempo e polo termale abbandonato»

«La risorsa termale c’è ancora. Manca un progetto che porti alla riapertura.

Un progetto partito da lontano: Nel 2001 il Consiglio Comunale (delibera n. 27 del 12 marzo) approva il bando per recuperare, ampliare e dare in gestione il complesso termale (Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2001).

Le Terme restano sulla carta: Dal 2010 al 2023 i piani urbanistici prevedono l’area termale e nel 2025 la voce compare ancora nel DUP, senza progetto».

«La condanna e l’appello in ritardo: Con la sentenza n. 227 del 28 febbraio 2020, il Tribunale di Grosseto condanna il Comune a pagare 648.294,91 euro alla Complesso Termale dell’OSA s.r.l. La Giunta decide di appellare e impegna 54.519,20 euro, ma la notifica dell’appello parte il 7 dicembre 2020, mentre la sentenza era stata notificata il 7 ottobre, e ai legali non era stata comunicata in tempo. L’appello è fuori termine e il Comune lo abbandona (delibera di Giunta n. 30/2022)» continua la nota.

«La censura della Corte dei Conti: Con la deliberazione n. 89/2025 (21 maggio 2025) la Corte dei Conti della Toscana segnala criticità nella gestione della causa. La n. 163/2025 conferma l’appello abbandonato per tardività e la trasmissione alla Procura contabile. I 648.294,91 euro sono indicati come accantonamento in bilancio, e il Consiglio adotta le misure correttive con la delibera n. 44 del 18 luglio 2025.

Gli ultimi passi tecnici: Tra il 2019 e il 2022 il Comune spende 22.399,20 euro per il direttore di miniera, 4.000 per le analisi sul pozzo “OSA 1”, 12.054 per la strada d’accesso e 2.500 per lo studio sul ripristino del pozzo (30 dicembre 2022): in tutto 40.953,20 euro. Dopo, nessun progetto né lavoro».

«L’assenza di futuro: La concessione “Bagnacci dell’Osa”, intestata al Comune, scade il 10 novembre 2028. Dagli atti non risultano progetto, finanziamento, gestore, costi, bando o data di apertura.

Il risultato per i cittadini: Una causa persa, un appello fuori tempo e il rilancio delle Terme ridotto a una voce nei documenti di programmazione. Rimane solo un territorio abbandonato».

«Rocca di Talamone al Comune? Tra gli annunci del sindaco e la realtà degli atti»

«Sui giornali il sindaco ha presentato l’operazione con la Guardia di Finanza e il Demanio come lo storico passaggio che porterà la Rocca di Talamone nel patrimonio del Comune. Ma cosa dicono le carte firmate dalla Giunta?».

«I fatti: Con la delibera n. 270 del 15 settembre 2026, la Giunta approva il protocollo d’intesa con Demanio e Guardia di Finanza per trasferire la caserma nell’edificio comunale “ex OMNI”. L’atto è subito eseguibile» continua il Comitato.

«Cosa dicono le carte: L’art. 3 mette l’ex OMNI a disposizione del Demanio “sin dalla firma”, in attesa della permuta, anche per indagini e progettazione. Gli immobili statali da dare in cambio, su cui si rincorrono le promesse sulla Rocca, non sono né individuati né stimati: il Comune ha 60 giorni per indicarli, senza garanzie né scadenze vincolanti. L’unico impegno del Demanio è avviare le verifiche. L’art. 4 cita ex OMNI, Palazzo del Colonnello, Bastione Santa Barbara e la caserma di Porto Ercole, ma non la Rocca».

«Le chiacchiere per il territorio: Negli atti non c’è alcun corrispettivo né garanzia sui beni strategici, Rocca compresa: la permuta deve avvenire “senza oneri aggiuntivi o conguagli a carico dello Stato”.

Il risultato per i cittadini: Dopo i proclami sui giornali, il Comune cede subito il possesso di un proprio immobile e riceve solo promesse indefinite. Se l’intesa saltasse, potrebbe dover rispondere delle spese di progettazione già sostenute dal Demanio».

Un territorio che merita rispetto

«Quando le scadenze passano invano, i contenziosi si perdono nei cavilli e le grandi opere vengono bocciate dai tribunali, non siamo davanti a semplici inconvenienti: è un metodo gestionale paralizzante – prosegue il Comitato -. Per una comunità come Fonteblanda e Talamone, ricca di risorse e di persone, ogni ritardo e ogni passo falso bruciano opportunità e tolgono beni alla collettività. Le carte raccontano una storia precisa; ora tocca ai cittadini chiedere che a questa narrazione si sostituisca, finalmente, la responsabilità dei fatti. Informarsi è il primo passo per una scelta consapevole per il futuro di tutti».