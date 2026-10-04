ORBETELLO – Si sono concluse con esito positivo le operazioni di bonifica della bomba d’aereo inglese da 500 libbre risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuta lo scorso 19 giugno in località Fonteblanda, nel territorio comunale di Orbetello. L’ordigno era stato individuato durante i lavori per la realizzazione della nuova Ciclovia Tirrenica, nel tratto denominato “Costa della Maremma”, a breve distanza dalla strada statale 1 Aurelia, lungo il principale collegamento costiero della Maremma (Immagini di archivio).

Le operazioni di disinnesco sono state eseguite dagli specialisti del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, con il coordinamento della Prefettura di Grosseto. Le procedure di despolettamento sono iniziate alle 8.46, dopo la completa evacuazione dei residenti e l’interruzione della circolazione all’interno dell’area rossa predisposta per garantire la sicurezza delle operazioni.

Il delicato intervento sull’ordigno si è concluso con successo alle 9.47, senza che venissero segnalate criticità. La bomba è stata quindi trasferita alla cava del Priorato, sempre nel territorio comunale di Orbetello, individuata come luogo per la successiva distruzione.

Il trasporto dell’ordigno è avvenuto sotto la scorta della Polizia Stradale e con l’assistenza di un’autocisterna dei Vigili del Fuoco e di un’ambulanza del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Centro di Mobilitazione Toscana, con medico a bordo. Alle 12.02 la bomba è stata fatta brillare e le operazioni di bonifica sono state definitivamente concluse.

Per tutta la durata dell’intervento il coordinamento sul territorio è stato assicurato dal Centro Coordinamento Soccorsi, insediato presso il Municipio di Orbetello. Alle operazioni hanno partecipato Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, servizio 118 dell’Azienda USL Toscana Sud Est, Comitato della Croce Rossa Italiana “Costa d’Argento”, Italgas Reti, Acquedotto del Fiora, e-distribuzione, FiberCop e i volontari della Protezione Civile provinciale e comunale.

Una volta terminate le attività e venute meno le esigenze di sicurezza, è stata regolarmente ripristinata la circolazione sulla strada statale 1 Aurelia.

Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha ringraziato tutte le componenti coinvolte: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soggetti istituzionali e operativi coinvolti. Grazie a una straordinaria sinergia e a una perfetta cooperazione interna, le attività si sono svolte in una cornice di assoluta sicurezza e in totale assenza di criticità, confermando quanto l’unità d’intenti tra le diverse amministrazioni sia fondamentale per la tutela della collettività».