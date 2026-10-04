GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto risolve nel primo tempo la temuta sfida sulla pista dello Startit Prato, valida per la seconda giornata di Coppa Italia di serie B. I ragazzi di Massimo Mariotti, che hanno avuto la meglio per 6-1, sono stati trascinati da Stefano Paghi, sempre più bomber di questa formazione che punta a tornare nel più breve tempo possibile ai vertici nazionali.

L’atleta originario di Follonica, ma da anni bandiera del quintetto grossetano, sabato notte ha confermato di essersi adattato alla perfezione alla nuova categoria, con il suo gioco aggressivo e un tiro alla dinamite, mettendo a segno le prime quattro reti della sua formazione, portando il bottino complessivo in due partite a sette gol e il suo impatto sulla squadra è stato più forte di capitan Saavedra, che con l’1-5 di Prato è arrivato a tre segnature, che portano il totale in maglia biancorossa di 264 reti in 217 presenze in otto stagioni. Al Paga Rogai, nella ripresa, è andato a segno anche Mattia Giabbani.

Sabato sera la pattuglia di Massimo Mariotti ha impiegato meno di due minuti e mezzo per aprire le danze e al 15′, grazie a Paghi, era sul 3-0. Di Baldesi l’unico centro locale, prima di altre due reti maremmane per l’1-5 con il quale si è andati al riposo. A metà ripresa Giabbani ha trovato il sesto gol, mentre proprio allo scadere (a 2 secondi dalla sirena) Tommaso Giusti ha fallito il rigore del possibile settimo centro. Il Prato, un avversario di categoria, con giocatori esperti, nella seconda parte di gara ha cercato di rifarsi sotto, ma trovando una difesa attenta e il portiere Luca Squarcia che ha evitato l’avvicinamento dei locali.

Con questa importante affermazione esterna, il C.P. fa un passo avanti verso la seconda fase di Coppa Italia (contro le formazioni versiliesi dell’altro girone toscano) e prosegue la preparazione per il debutto in campionato. Domenica prossima, sulla pista Mario Parri, alle 18 è in programma un altro derby, contro il giovanissimo quintetto del Follonica Hockey.

Startit Prato-Circolo Pattinatori Grosseto 1-6

STARTIT PRATO: Vespi, Barsi; Baldesi, Lorenzo Capuano, Barbani, Benelli, Esposito, Mugnai, Alberto Capuano, Poli. All. Enrico Bernardini.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Bianchi, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Luca Lossi.

RETI: nel p.t. 2’20 Paghi, 9’19 Paghi, 14’09 Paghi, 14’47 Baldesi, 21’04 Paghi, 22’43 Saavedra; nel s.t. 11’55 Giabbani.

ESPULSIONI (2′): Lorenzo Capuano, Barbani, Paghi.