MONTEROTONDO MARITTIMO – Si chiude senza esito la seconda giornata di ricerca di un uomo che si è perso nei boschi di Monterotondo Marittimo.

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Chi è l’uomo e come comportarsi se lo vedete

L’uomo, svizzero, è scomparso dalla zona di Serraiola. È alto un metro e 80. Indossa Maglia rosso amaranto, pantaloncini verdi, ciabatte ai piedi. Non comprende l’italiano, e non parla. Inoltre è molto timoroso e tende a nascondersi se vede persone che non conosce. Potrebbe essere dietro un cespuglio, in un anfratto, ma anche in un garage lasciato aperto. Se lo vedete non chiamatelo, non cercate di fermarlo. Tenetelo d’occhio e chiamate il 112.

La Vab in campo con volontari e unità cinofile

Intanto le ricerche non si fermano. Su richiesta del Comune di Monterotondo Marittimo la Vab ha inviato dieci volontari e due Unità cinofile in supporto alle operazioni di ricerca.

Nuove squadre domattina

Per domattina sono state organizzate ulteriori squadre di ricerca.

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