MONTEROTONDO MARITTIMO – Non è ancora stato trovato l’uomo disperso da ieri nei boschi del Frassine, nel comune di Monterotondo Marittimo. Le ricerche sono in corso, ed è il Comune di Monterotondo Marittimo ad aggiungere alcune informazioni che potrebbero essere utili a chi potrebbe vedere l’uomo.

Chi è l’uomo scomparso

L’uomo, di nazionalità svizzera, è scomparso dalla zona di Serraiola.

È alto un metro e 80. Indossa Maglia rosso amaranto, pantaloncini verdi, ciabatte ai piedi.

Come comportarsi in caso di avvistamento

La cosa più importante però è come approcciarsi in caso di avvistamento.

«L’uomo ha una forte fragilità: non parla, non comprende l’italiano e tende a spaventarsi e a nascondersi spontaneamente (in garage, giardini, anfratti o vegetazione) scrive il Comune.

L’appello: controllare gli spazi privati e chiamare il 112

«Chiediamo a tutti i cittadini di controllare con discrezione i propri spazi privati (garage, giardini, cantine). In caso di avvistamento, non avvicinarlo e non urlare: si spaventerebbe fuggendo o nascondendosi».

«Chiamare subito il 112 (o i vigili del fuoco): indicate la posizione e mantenete il contatto visivo da debita distanza, senza farvi notare. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione».

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