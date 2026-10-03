MONTEROTONDO MARITTIMO – Non è ancora stato trovato l’uomo disperso da ieri nei boschi del Frassine, nel comune di Monterotondo Marittimo. Le ricerche sono in corso, ed è il Comune di Monterotondo Marittimo ad aggiungere alcune informazioni che potrebbero essere utili a chi potrebbe vedere l’uomo.
Chi è l’uomo scomparso
L’uomo, di nazionalità svizzera, è scomparso dalla zona di Serraiola.
È alto un metro e 80. Indossa Maglia rosso amaranto, pantaloncini verdi, ciabatte ai piedi.
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Come comportarsi in caso di avvistamento
La cosa più importante però è come approcciarsi in caso di avvistamento.
«L’uomo ha una forte fragilità: non parla, non comprende l’italiano e tende a spaventarsi e a nascondersi spontaneamente (in garage, giardini, anfratti o vegetazione) scrive il Comune.
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L’appello: controllare gli spazi privati e chiamare il 112
«Chiediamo a tutti i cittadini di controllare con discrezione i propri spazi privati (garage, giardini, cantine). In caso di avvistamento, non avvicinarlo e non urlare: si spaventerebbe fuggendo o nascondendosi».
«Chiamare subito il 112 (o i vigili del fuoco): indicate la posizione e mantenete il contatto visivo da debita distanza, senza farvi notare. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione».