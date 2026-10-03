FOLLONICA – Torna la “Tavolata per la C.R.I.”, l’iniziativa organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Follonica per sostenere concretamente le attività svolte ogni giorno dai volontari sul territorio.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 20 alla Fonderia 1 di Follonica, dove è in programma una serata all’insegna della convivialità, della musica e della solidarietà.

Il ricavato per una nuova ambulanza

Quest’anno la cena avrà un obiettivo particolare: il ricavato sarà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza, un investimento importante per consentire alla Croce Rossa di continuare a garantire assistenza e servizi alla comunità.

Il contributo per partecipare alla cena è di 25 euro. A rendere più piacevole la serata saranno la musica e l’intrattenimento degli amici di Radio Diffusione Follonica.

Come partecipare

Per partecipare è possibile acquistare i coupon presso la sede della Croce Rossa di Follonica, in via della Pace. È inoltre prevista la possibilità di usufruire della consegna a domicilio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0566 269811 oppure il 328 3380278.

L’iniziativa vuole unire una serata di socialità a un aiuto concreto per la Croce Rossa, contribuendo all’acquisto di un nuovo mezzo che potrà essere utilizzato nelle attività di assistenza e nei servizi a favore della comunità.