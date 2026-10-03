GROSSETO – Taglio del nastro questa mattina, sabato 3 ottobre, al Centro Fiere del Madonnino per la quinta edizione del Grosseto Motor Village, la manifestazione organizzata da Grossetofiere che per tutto il fine settimana porta in Maremma auto e moto d’epoca, freestyle, raduni, musica e spettacoli dedicati al mondo dei motori. Un appuntamento che proseguirà anche domani, domenica 4 ottobre, con una seconda giornata ricca di iniziative.

All’inaugurazione, insieme al presidente di Grossetofiere Paolo Rossi, erano presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda, il deputato Fabrizio Rossi, l’assessore comunale Erika Vanelli, il vicepresidente della Provincia di Grosseto Valentino Bisconti e la consigliera regionale Lidia Bai.

Un taglio del nastro che ha dato ufficialmente il via a una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario del Centro Fiere del Madonnino e che punta a richiamare appassionati e visitatori anche da fuori provincia. Alla vigilia dell’evento, il presidente Paolo Rossi aveva sottolineato proprio il ruolo del Motor Village come «vetrina strategica per il territorio», capace di attrarre pubblico da diverse aree della Toscana e del Centro Italia e di contribuire alla promozione di Grosseto.

Una fiera per tutte le generazioni

Il programma della quinta edizione mette insieme passato e presente del mondo dei motori. Tra i protagonisti c’è il museo delle auto d’epoca dedicato ai 120 anni della Lancia, insieme alla 26ª Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca, realizzata con la collaborazione dell’associazione Amas e del Club Scame di Siena.

Spazio anche alla storia della Vespa Piaggio, alle Moto Gp a due tempi che hanno corso nei campionati italiani, europei e mondiali dagli anni Ottanta al 2000 e ai raduni motociclistici, con un’area dedicata alle Harley Davidson. Non mancano inoltre le iniziative rivolte ai più piccoli, tra cui il progetto sulla sicurezza stradale realizzato con la Polizia municipale e Fiab Grosseto.

Grande protagonista della giornata di oggi è anche il freestyle con il ritorno dei Daboot di Vanni Oddera e Max Bianconcini, che culminerà questa sera con lo spettacolo “Salti sotto le stelle”. La serata proseguirà poi con musica e intrattenimento, con La Consolle Rosa, Clepax Deejay e Lady Glenda Voice.

Il Grosseto Motor Village continua domenica 4 ottobre

La festa dei motori non si ferma con la giornata inaugurale. Il Grosseto Motor Village proseguirà infatti anche domani, domenica 4 ottobre, quando il Centro Fiere del Madonnino tornerà ad accogliere appassionati, famiglie e curiosi tra esposizioni, raduni, spettacoli e iniziative dedicate alle due e alle quattro ruote.

Restano visitabili il museo dedicato alla Lancia, il Vespa Village, la Mostra Scambio e le altre esposizioni che compongono il programma della quinta edizione.

Il biglietto intero costa 10 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni. Sono previste tariffe ridotte a 5 euro per i possessori di tessera Asi e a 4 euro con voucher riservato agli studenti delle scuole superiori.