MONTE ARGENARIO – «La sicurezza stradale non può aspettare. La Provincia ha già avviato il percorso per la realizzazione della rotatoria: ora il Comune completi rapidamente ciò che gli compete».

È quanto sostiene il gruppo di opposizione Svolta per l’Argentario in Consiglio comunale sulla nuova rotatoria prevista all’incrocio tra la Strada Provinciale 161 e la strada provinciale di Porto Ercole, in località Terrarossa.

«A confermare lo stato dell’iter è la determina comunale n. 670 del 12 agosto 2026, nella quale si legge che la Provincia di Grosseto ha già avviato le attività tecniche e amministrative finalizzate alla progettazione e alla successiva realizzazione dell’opera. Il passaggio necessario riguarda ora la progettazione dell’impianto di illuminazione. La convenzione sottoscritta l’11 agosto tra Comune e Provincia prevede infatti che sia il Comune a finanziare la progettazione dell’impianto elettrico e illuminotecnico della rotatoria. Con la determina 670 il Comune ha affidato il relativo incarico tecnico, per una spesa complessiva di 5.764,50 euro».

«Sono ormai trascorsi quasi due mesi dalla firma della convenzione – sottolinea il gruppo di opposizione – e riteniamo che sia arrivato il momento di dare tempi certi. La Provincia ha già avviato il proprio percorso per la realizzazione della rotatoria e sta aspettando il completamento del progetto di illuminazione, che rappresenta un passaggio necessario per procedere con l’intervento».

«Parliamo di un’opera importante soprattutto per la sicurezza stradale – prosegue l’opposizione – e proprio per questo non possiamo permetterci che ulteriori ritardi burocratici ne rallentino la realizzazione. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di chiarire quando sarà completato il progetto dell’illuminazione e di fare tutto quanto necessario affinché la Provincia possa procedere».

«La richiesta è dunque semplice: tempi certi, nessun ulteriore rallentamento e un impegno concreto per arrivare alla realizzazione della rotatoria. Su un’opera che riguarda direttamente la sicurezza di cittadini e automobilisti – conclude il gruppo di opposizione – non servono altri annunci. La Provincia ha già fatto la sua parte avviando il percorso: ora il Comune faccia rapidamente la propria».