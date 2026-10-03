FOLLONICA – Una mattinata carica di emozioni e di profondo valore nostalgico quella vissuta oggi, 3 ottobre 2026, alla base nautica di Pratoranieri della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica.

A fare visita alla sede è arrivato Rino Magagnini, figura storica della città, accompagnato dalla moglie Giovanna Villani e da Secondina Bandini Villani.

L’incontro è stato suggellato da un dono particolarmente significativo: Rino ha consegnato alla Lega Navale un cofanetto in legno contenente una pregiata bottiglia di grappa con la riproduzione della Nave Vespucci e una copia del volume di poesie del compianto Lido Raspollini, intitolato “Follonica così. Nostalgie e ricordi“, arricchito da una dedica speciale indirizzata alla Sezione.

La visita ha offerto l’occasione per ripercorrere decenni di storia associativa. Assieme a Secondina – che, insieme al marito Giulio, curava la guardiania della Colonia CIF nel periodo invernale compreso tra il 1981 e il 1987 – sono stati rievocati i momenti chiave di quegli anni, a partire dall’organizzazione del Campionato Mondiale Optimist del 1982 e dalle numerose attività che hanno visto la Colonia e la Lega Navale protagoniste della vita sociale e sportiva follonichese.

Un momento di grande condivisione che testimonia il legame indissolubile tra la cittadinanza, i pionieri della Sezione e la storia marinara del Golfo di Follonica.